Hatayspor-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İşte 11'ler)
Hatayspor, Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor'u ağırlayacak. Henüz galibiyeti bulunmayan ev sahibi, kötü gidişata son vermek için sahaya çıkacak. Konuk takım ise deplasmanda kazanıp seri yakalamayı hedefliyor. Hatayspor-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları, 11'ler ve 90 dakika öncesi detaylar haberimizde. İki takımın da sahaya çıkacağı 11'ler belli oldu.
Hatayspor, Süper Lig 'in 7. haftasında Kayserispor'u konuk edecek. 5 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak 1 puanla 18. sırada bulunan ev sahibi, 3 puan hasretine son vermek için sahaya çıkacak. Serkan Özbalta'nın ekibi, sahasında kazanıp kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. 3 galibiyet, 3 beraberliği bulunan Çağdaş Atan'lı Kayserispor, 9 puanla 9. sırada yer alıyor. Galibiyetlerini iç sahada alan Sarı Kırmızılılar, ilk deplasman zaferini yaşayıp seri yakalamanın peşinde olacak.
Hatayspor 11'inde değişiklik
Hatayspor'da maç öncesi sakatlık sorunu yaşandı. Isınma sırasında alt arka adelesinde ağrı hisseden Kamil Ahmet Çörekçi yerine Sadık Baş ilk 11'de başlayacak olup, Muhammed Mert Kayserispor maç kadrosuna dahil edildi.
Hatayspor-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak Hatayspor-Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Hatayspor-Kayserispor 11'ler:
Hatayspor: Erce, Sadık Baş, Recep Burak, Burak, Adekugbe, Ruben, Onur, Boudjemaa, Saint Louis, Lobjanidze, El Kaabi
Kayserispor: Bilal, Onur, Arif, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Cardoso, Ramazan, Mensah, Mame Thiam, İlhan Parlak