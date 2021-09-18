Süper Lig 'de 5. hafta mücadelesinde Hatayspor'la Kayserispor karşı karşıya gelecek. 7'şer puanı bulunan iki takımda haftayı galibiyetle kapatmanın hesaplarını yapıyor. Hatayspor son iki maçını kazanarak 6 puan toplamıştı.

Hatayspor - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek. beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Bordo-beyazlılar ligde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet ile 7 puanla 8. sırada bulunuyor.

Hatayspor'da kart cezalısı oyuncu bulunmazken sakatlığı bulunan Simon Falette'nin ise oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.