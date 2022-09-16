Hatayspor-Kayserispor maçı (CANLI)

Hatayspor, Süper Lig 'in 7. haftasında Kayserispor'u konuk ediyor. 5 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak 1 puanla 18. sırada bulunan ev sahibi, 3 puan hasretine son vermek için sahaya çıkacak. Serkan Özbalta'nın ekibi, sahasında kazanıp kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. 3 galibiyet, 3 beraberliği bulunan Çağdaş Atan'lı Kayserispor, 9 puanla 9. sırada yer alıyor. Galibiyetlerini iç sahada alan Sarı Kırmızılılar, ilk deplasman zaferini yaşayıp seri yakalamanın peşinde.

Hatayspor 11'inde değişiklik

Hatayspor'da maç öncesi sakatlık sorunu yaşandı. Isınma sırasında alt arka adelesinde ağrı hisseden Kamil Ahmet Çörekçi yerine Sadık Baş ilk 11'de başlayacak olup, Muhammed Mert Kayserispor maç kadrosuna dahil edildi.

Maçtan dakikalar

2. dakikada Cardozo’nun kullandığı köşe vuruşunda top Lobjanidze'nin eline çarptı. VAR'dan gelen uyarının ardından hakem Çağdaş Altay pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi.

5. dakikada beyaz noktanın başına geçen Mensah, topu ağlara yolladı. 0-1

9. dakikada Riberio’nun sağdan ortasına ceza sahası içinde El Kaabi kafa vuruşunu yaptı ancak top az farkla üstten auta gitti.

29. dakikada Adekugbe’nin soldan ortasında topu Kayserispor savunması uzaklaştırdı, ceza yayında topu önünde bulan Boudjemaa’nın şutunda top az farkla auta gitti.

35. dakikada Kolovetsios geri pasında El Kaabi Arif’e baskı yapınca topu kazandı, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda El Kaabi ceza sahası ön çizgisinden vuruşunu yaptı ancak kaleci Bilal bu pozisyonda başarılı oldu.

44. dakikada Thiam sol kanattan rakibini çalımlayarak ceza sahasına girdi, penaltı noktasına doğru pasını aktardı, Cardozo’nun vuruşunda top ağlara gitti. 0-2

45. dakikada Rİberio’nun uzun pasında sol kanatta topla buluşan Saint Louis ceza sahasına doğru girdi, istediği pası aktaramayınca top kaleye yöneldi, kaleci Bilal’da kontrol edemeyince top direkten döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Hatayspor-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan Hatayspor-Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetiyor. Bu akşam saat 20.00'de başlayan ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Hatayspor-Kayserispor 11'ler:

Hatayspor: Erce, Sadık Baş, Recep Burak, Burak, Adekugbe, Ruben, Onur, Boudjemaa, Saint Louis, Lobjanidze, El Kaabi

Kayserispor: Bilal, Onur, Arif, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Cardoso, Ramazan, Mensah, Mame Thiam, İlhan Parlak



