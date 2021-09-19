Hatayspor - Kayserispor maçı CANLI

Süper Lig 'de 5. hafta mücadelesinde Hatayspor ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya geliyor. 7'şer puanı bulunan iki takımda haftayı galibiyetle kapatmanın hesaplarını yapıyor. Hatayspor son iki maçını kazanarak 6 puan toplamıştı.

Hatayspor - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek. beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

HATAYSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI CANLI ANLATIMI İÇİN HEMEN TIKLA





MAÇ BAŞLADI

GOL! 4.dakikada Kayserispor, Mensah ile 1-0 öne geçti













Bordo-beyazlılar ligde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet ile 7 puanla 8. sırada bulunuyor.

Hatayspor'da kart cezalısı oyuncu bulunmazken sakatlığı bulunan Simon Falette'nin ise oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.