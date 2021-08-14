Hatayspor-Kasımpaşa maçında top sahaya Drone ile getirildi

Süper Lig 'in açılış haftasında oynanan Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa maçı öncesinde dikkat çeken bir olay yaşandı.

Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan zorlu maç öncesinde karşılaşmanın oynanacağı top, sahaya Drone ile indirildi. Geçtiğimiz sezonu 6. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılmayı kıl payı kaçıran Hatayspor, yeni sezona da iyi bir başlangıç yapma niyetinde. Konuk ekip Kasımpaşa da bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp sezona 3 puanla başlamak istiyor.

Boupendza forma giymiyor

Ev sahibi ekip, maç öncesi teknik direktör Ömer Erdoğan'ın yurtdışından bir kulübe transfer olduğunu açıkladığı golcü futbolcusu Aaron Boubendza'dan yoksun çıktı.