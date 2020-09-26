Süper Lig’in 3. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Ligde oynadığı ilk 2 maçında gol yemeyen ve bir galibiyet bir beraberlikle 4 puanı bulunan Hatay temsilcisi, Kasımpaşa maçından galibiyetle ayrılmak istiyor. Sakat futbolcunun bulunmadığı bordo-beyazlı takımda, Kasımpaşa maçında kart cezalısı Ribeiro ve Sackey forma giyemeyecek. Atakaş Hatayspor, Süper Lig’deki ilk maçında Medipol Başakşehir’i 2-0 mağlup etmiş, geçen hafta da deplasmanda Fenerbahçe ile golsüz berabere kalmıştı.

Ligin ilk haftasında konuk olduğu Hes Kablo Kayserispor’a 1-0 yenilen Kasımpaşa, sahasında oynadığı son maçında ise Çaykur Rizespor’u 2-0 mağlup etti. Kasımpaşa’da Gineli savunma oyuncusu Julian Jeanvier, sakatlığı nedeniyle Atakaş Hatayspor karşısında forma giyemeyecek. Sakatlığı süren Oussama Haddadi’nin durumu ise maç saatinde belli olacak. Lacivert-beyazlı ekipte ayrıca Gerard Gohou ile Fode Koita müsabaka kadrosunda yer almayacak.

Öte yandan Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, yarın eski takımına rakip olacak. Atakaş Hatayspor, Mehmet Altıparmak yönetiminde Süper Lig’e yükselmişti.

Hatayspor - Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak ve 16.00'da başlayacak maçı Hüseyin Göçek yönetecek. beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Hatayspor - Kasımpaşa muhtemel 11'ler:

Hatayspor: Munir Mohamedi, Popov, Yusuf, Pablo, Katranis, Aabid, Traore, Selim, Gökhan, Barbosa, Diouf

Kasımpaşa: Ramazan, Ahmet, Jeanvier, Tarkan, Brecka, Aytaç, Pavelka, Yusuf, Hajradinovic, Varga, Carius