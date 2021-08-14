Hatayspor, 2021/22 sezonun ilk maçında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Ömer Erdoğan yönetiminde geçtiğimiz sezonun flaş takımlarından olan ve kemik kadrosunu koruyan Akdeniz ekibi, yeni sezona galibiyetle başlamak istiyor. Ev sahibinde tek eksik sakatlığı bulunan Fatih Kuruçuk. Tam kadro Hatay'a gelen Kasımpaşa ise evine 3 puanla dönmeyi amaçlıyor.

Hatayspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak Hatayspor-Kasımpaşa maçını Arda Kardeşler yönetecek. Bu akşam saat 21.45'te başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Hatayspor - Kasımpaşa muhtemel 11'ler:

Hatayspor: Munir, Popov, Sackey, Burak, Adekugbe, Bodjemaa, Ribeiro, Traore, Lobhanidze, Boupoendza, Diouf

Kasımpaşa: Harun, Hadergjonaj, Bruma, Brecka, Quannes, Travnik, Hajradinovic, Eysseric, Yusuf, Ahmet, Jorgensen