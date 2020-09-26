Hatayspor - Kasımpaşa (CANLI)

Süper Lig ’in 3. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Ligde oynadığı ilk 2 maçında gol yemeyen ve bir galibiyet bir beraberlikle 4 puanı bulunan Hatay temsilcisi, Kasımpaşa maçından galibiyetle ayrılmak istiyor. Sakat futbolcunun bulunmadığı bordo-beyazlı takımda, Kasımpaşa maçında kart cezalısı Ribeiro ve Sackey forma giyemiyor. Atakaş Hatayspor, Süper Lig’deki ilk maçında Medipol Başakşehir’i 2-0 mağlup etmiş, geçen hafta da deplasmanda Fenerbahçe ile golsüz berabere kalmıştı.

MAÇ BAŞLADI!

Atakaş Hatayspor'un ilk 11'i: Munir, Popov, Yusuf, Santos, Mesut, Aabid, Traore, Selim, Gökhan, Barbosa, Diouf

Kasımpaşa'nın ilk 11'i: Ramazan, Hadergjonaj, Tarkan, Brecka, Yusuf, Sadiku, Hajradinovic, Pavelka, Aytaç, Varga, Carius

Hatayspor - Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan ve 16.00'da başlayan maçı Hüseyin Göçek yönetecek. beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.