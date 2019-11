Hatayspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Osman Çalğın Tesisleri'nde Teknik Direktör Bayram Toysal yönetiminde, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdüren bordo beyazlılar, sabah ve akşam olmak üzere günde iki idman yapıyor. Sakat ya da cezalı futbolcusu bulunmayan Hatayspor, hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.

“Her maç olduğu gibi İstanbul maçı da zor geçecek”

Akşam saatlerinde gerçekleşen antrenmanın bir bölümünü basına açan Hatayspor’da Teknik Direktör Bayram Toysal, İstanbulspor maçını değerlendirdi. Her maç olduğu gibi bu maçın da kolay geçmeyeceğine vurgu yapan Toysal, “Bildiğiniz üzere son oynadığımız Ümraniye deplasmanından aldığımız 1 puanla liderliğimizi bu haftada devam ettirdik. Bu durum bizim için milli arayı daha moral ve motivasyonlu geçirmemize neden oldu. Şu ana kadar çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Bu süreçte futbolculara yapılan yüklemeler önem arz ediyor. Evimizde oynayacağımız İstanbulspor maçı her maç olduğu gibi bu maçta zor olacak. Genç oyuncularla kurulu ve birbirine uyumlu oynamaya çalışan bir takım. Aynı şekilde içerideki Adana Demirspor ve Altay maçlarındaki yediğimiz basit golleri, bu maçta yememeyi ve tarz pozisyonlara da müsaade etmememi düşünüyoruz. İnanıyorum ki diğer maçlara oranla bu maç daha pozitif, hırslı, istekli ve daha arzulu olacak. İnşallah güzel bir galibiyet alırız” dedi.

Milli takımın başarısını da değerlendiren Toysal, “Milli takımımızdan gurur duyuyoruz. Avrupa şampiyonasına renk katacaktır. Son maçımızı yarın Andorra ile oynayacağız, prestij maçı ama ülke puanı için önemli. Canı gönülden tebrik ediyorum, kutluyorum. İnşallah elemelerden sonraki grup maçlarında da aynı başarıyı yakalayacağımızı ümit ediyorum” diye konuştu.

Hatayspor’un başarılı futbolcularından Furkan Şeker ise, “Milli takım arasındayız, takım arkadaşlarımızla güzel bir çalışma ortamındayız. Biraz tempo yüksek ancak her şey çok güzel, çok keyifli. İnşallah İstanbulspor maçında da taraftarımız önünce çok güzel bir galibiyet alacağız. Çünkü bizim için evimizde oynadığımız maçlar çok daha önemli. Galip gelirsek liderlik yolunda, şampiyonluk yolunda önemli bir adım daha atmış olacağız. Her hafta çok önemli, her haftanın ayrı bir hikayesi var. İnşallah önümüzdeki İstanbulspor maçını kazanırız” dedi.