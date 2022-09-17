Hatayspor son olarak Fenerbahçe 'de teknik direktörlük yapan İsmail Kartal'la görüşüyor.

Hatayspor yönetimi 6 haftada 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan teknik direktör Serkan Özbalta ile yolları ayırma kararı aldı. Güney ekibinin teknik direktörlük için en güçlü adayı İsmail Kartal.





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Özbalta ile yollar ayrılıyor

Serkan Özbalta'nın ayrılığı sonrası Hatayspor yönetimi İsmail Kartal ismini resmen duyuracak. Hatayspor'da Volkan Demirel, Levent Şahin ve Gökhan Zan isimleri de gündeme gelmişti.

İsmail Kartal geçen sezon Fenerbahçe'nin başında 18 Süper Lig maçında 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Kartal Fenerbahçe dışında Konyaspor , Çaykur Rizespor , Ankaragücü, Gaziantepspor ve Eskişehirspor takımlarında görev aldı.

Süper Lig'de şuana kadar sadece Kasımpaşa'da teknik direktör değişimi yaşanmıştı. Sami Uğurlu ile yollarını ayıran Kasımpaşa göreve eski teknik direktörü Şenol Can'ı getirmişti. Sami Uğurlu sonrası Süper Lig'de Serkan Özbalta görevine son verilen ikinci teknik direktör olacak.

Yakup Çınar