Hatayspor günü çift antrenmanla tamamladı

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Hatayspor, Erzurum’daki kamp çalışmalarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ndeki idmanda futbolcuların, sabah kondisyon ağırlıklı çalışmalar yaptıkları aktarıldı.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen ve 1 saat 15 dakika süren idman, dar alan çalışması ve çift kale maç ile sona erdi.

Hatayspor, yarın hazırlıklarına devam edecek.