Hatayspor - Göztepe maçı öncesi bilinmesi gerekenler

Hatayspor, son karşılaşmada Kayserispor'a 4-3 mağlup oldu. Teknik direktör Ömer Erdoğan, savunmada sayısız amatörce hata yaptığı için oyuncularına haklı olarak öfkeliydi. Şimdiye kadar yenen 38 golün de gösterdiği gibi bu sezon yinelenen bir tema oldu. Genç teknik adam, takımının defans sorunlarına çözüm bulana kadar Hatayspor'un istikrarsız performansı devam edecek.

Göztepe , son lig maçında Altay'a karşı sürpriz bir 2-0'lık yenilgi aldı. Neredeyse iki düzine pozisyon buldukları için maçı rahat bir şekilde kazanmaları gerekirdi, ancak kale önünde oyuncular son vuruşlarda yetersiz kaldı. Onlardan farklı olarak Altay, iki organize atağında iki gol buldu. Göztepe'nin aldığı bu yenilgi ligdeki 4 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Göztepe'nin kadrosu, Hatay'a büyük sorunlar çıkarabilecek yetenekli oyunculardan oluşuyor. İzmir ekibi mücadeleden puan ya da puanlar alabilir.