Süper Lig'de 34. hafta maçında sezonun flaş takımı Atakaş Hatayspor İzmir ekibi Göztepe'yi ağırlayacak. Hatayspor kazanarak ilk 5 içinde kalmanın hesaplarını yapıyor. Göztepe ise oldukça formda. Ünal Karaman'ın öğrencileri geçen hafta Çaykur Rizespor'u 2-0 yenmeyi başardı.

Hatayspor - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Antakya Atatürk Stadı’nda oynanacak haftanın açılış karşılaşması, saat 13.30’da başlayacak. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Hatayspor'da iki eksik

Ligdeki son maçında deplasmanda Fatih Karagümrük’e 1-0 yenilen bordo-beyazlı ekip, 49 puan ve averajla 7. sırada yer alıyor. Göztepe maçı öncesi Hatayspor’da kart cezalısı oyuncu bulunmazken, Selim Ilgaz ve Soner Örnek, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. İki takım arasında ligin ilk yarısında İzmir’de oynanan müsabakayı Hatay ekibi, 1-0 kazanmıştı.

Göztepe 10. sırada yer alıyor

Ligde Çaykur Rizespor galibiyetiyle puanını 43’e çıkaran Göztepe, 10. sırada yer alıyor. Deplasmanda son 3 maçta galibiyeti bulunmayan sarı-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda Aytemiz Alanyaspor ve Hes Kablo Kayserispor’la 1-1 berabere kalırken, MKE Ankaragücü’ne 3-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekipte Marko Mihojevic’in sakatlığı bulunuyor. Son 5 müsabakada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Atakaş Hatayspor ise haftaya 49 puan ve averajla 7. durumda girdi. İki takım arasında ligin ilk yarısında İzmir’de oynanan müsabakayı Hatay temsilcisi, 1-0 kazanmıştı.