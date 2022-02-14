Hatayspor - Göztepe maç sonucu: 2-1

Süper Lig'in 25. haftasında Hatayspor sahasında İzmir ekibi Göztepe ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma Hatayspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Hatayspor'un golleri 36. dakikada Mame Diouf ve 45. dakikada Ayoub El Kaabi'den geldi. Konuk ekip Göztepe'nin tek golünü ise 59. dakikada Halil Akbunar kaydetti.
Bu sonucun ardından Hatayspor puanını 39'a yükseltti. Göztepe ise 27 puanda kaldı.
Süper Lig'in 26. haftasında Hatayspor deplasmanda Fenerbahçe 'nin konuğu olacak. Göztepe ise sahasında Galatasaray 'ı konuk edecek.
CANLI ANLATIM
1' Karşılaşmanın ilk düdüğü çaldı ve maç başladı!
5' Riberio orta alandan topu ceza sahasına gönderdi. Penaltı noktası yakınlarında El Kaabi'nin kafa vuruşunda top kaleci İrfan Can'da kaldı.
14' Soner'in pasıyla sağ çaprazdan savunma arkasına sarkan Di Santo, ceza sahası içine girer girmez sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Kaleci Munir topu çıkarmayı başardı.
19' Karşılaşmada tempo oldukça yüksek. Orta sahalar kolay geçiliyor.
36' Diouf attı, Hatayspor öne geçti... Kamil Ahmet sağ kanattan ortayı yaptı. Ceza sahası içi sol çaprazında topa yükselen Diouf, Murat Paluli'nin üzerinden kafa vuruşunu yaparak uzak köşeden topu ağlara gönderdi: 1-0.
43' Hatayspor'da Benzia, Göztepe hücum yönüne göre sağ kanatta Murat Paluli'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
45' El Kaabi'nin harika golüyle fark ikiye çıktı... Birkaç metre sağ tarafında bulunan Benzia'nın pasıyla topla buluşan El Kaabi, yaklaşık 25 metreden sol ayağıyla çok sert vurdu. Uzak köşeye giden top doksandan ağlarla buluştu: 2-0.
Hatay'da ilk yarı sona erdi!
İkinci yarı başladı.
52' Göztepe kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.
59' Halil attı, Göztepe farkı bire indirdi... Aytaç'ın orta alandan pasıyla savunma arkasına sarkan Halil, sol çaprazdan ceza alanına girip sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Top, kaleci Munir'in sağından geçerek ağlarla buluştu: 2-1.
73' Lobjanidze sol kanattan ceza sahasına girmek istedi fakat savunmada Soner topa ayak koydu.
85' Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor sahasında Beşiktaş 'ı konuk ediyor.
89' Hatayspor'da Ribeiro oyundan çıktı. Saint-Louis oyuna girdi.
Maçın sonuna en az dört dakika ilave edildi.
Maçta son düdük geldi.
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Hatayspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak Hatayspor-Göztepe maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Hatayspor - Göztepe 11'ler:
Hatayspor: Munir, Kamil, Sackey, Burak, Samuel, Onur, Ruben, Benzia, Kahraba, Ayoub, Mame Thiam
Göztepe: İrfan Can, Wilker, Atakan, Kahraman, Moubandje, Soner, Aytaç, Tijanic, Halil, Di Santo