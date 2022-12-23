Hatayspor-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Hatayspor, Süper Lig'in 15. haftasında Giresunspor'u konuk edecek. 14 puanlı Akdeniz ekibi, evinde kazanıp üst sıralara doğru adım atmak istiyor. 15 puanlı Karadeniz temsilcisi ise zorlu deplasmanda 3'te 3 peşinde olacak. Hatayspor-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları, muhtemel 11'ler ve 90 dakika öncesi detaylar haberimizde.
Hatayspor, Süper Lig 'in 15. haftasında Giresunspor'u ağırlayacak. Ankaragücü mağlubiyetinin ardından Başakşehir'den 1 puan kapan, İstanbulspor'u deplasmanda tek golle geçen Volkan Demirel'li Akdeniz ekibi, 14 puanla 14. basamakta haftaya girdi. Bordo Beyazlılar, evinde kazanıp üst sıralara doğru adım atmak istiyor. 8 maçlık galibiyet hasretine İstanbulspor karşısında son vermesinin ardından Fenerbahçe 'yi deplasmanda geçerek seri yakalayan Hakan Keleş'li Çotanaklar ise 15 puanla 12. basamakta bulunuyor. Karadeniz temsilcisi, zorlu deplasmanda 3'te 3 peşinde olacak.
Hatayspor-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak Hatayspor-Giresunspor maçını Mete Kalkavan yönetecek. Bugün saat 13.30'da başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Hatayspor-Giresunspor muhtemel 11'ler:
Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Vranjes, Burak, Adekugbe, Onurü, Aabid, Ribeiro, Atsu, El Kaabi, Bertuğ
Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Faustin, Sergen, Alper, Campuzano, Nevarrete, Serginho, Savicevic, Borja, Bajic