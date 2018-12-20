Hatayspor Gençlerbirliğini yenerek kupada turladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu rövanş maçında Hatayspor evinde karşılaştığı Gençlerbirliği’ni 2-0 mağlup etti. İlk maçı 2-1 kaybeden Hatay ekibi, deplasmanda atılan gol avantajı ile tur atladı.
Ev sahibi takımın gollerini Sinan Kurumuş (dk. 37) ve Caner Hüseyin Bağ (dk. 49) kaydetti.
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Cemal Alpay xx, Cem Özbay xx
Hatayspor: Ömer xxx, Yasin xxx, Sadi x (Yılmaz Özeren dk. 32 xx), Soner xx, Mehmet xx, Karim (Hamza Gür dk. 74 x), Gökhan xx (Caner Hüseyin Bağ dk. 46 xx), Korkishko xx, Maiga xxx, Sinan xx, Özgür xx
Yedekler: Süleyman Çamlıca, Selim Ilgaz, Yusuf Abdioğlu
Teknik Direktör: İlhan Palut
Gençlerbirliği: Emrullah x, Halil xx, Berat x, Arnason x, Baruffi x, Canberk xx (Metehan Mert dk. 71 x), Mahmut xx, Matei (Cengizhan Akgün dk. 75 x) Rahmetullah xx, Da Silva x, Bekir x (Emre Gündoğdu dk. 46 x)
Yedekler: Taha Cengiz Demirtaş, Alper Uludağ
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Goller: Sinan Kurumuş (dk. 37), Caner Hüseyin Bağ (dk. 49) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Karim (Hatayspor), Bekir Yılmaz, Emre Gündoğdu, Arnason (Gençlerbirliği)