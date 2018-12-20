Hatayspor Gençlerbirliğini yenerek kupada turladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor ile Gençlerbirliği 5. tur rövanş maçında karşılaştı. Hatayspor rakibini 2-0 yenerek tur atlayan taraf oldu. İlk maçı Gençlerbirliği kazanmıştı.

20 Aralık 2018, Perşembe 15:20
- A +
Hatayspor Gençlerbirliğini yenerek kupada turladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu rövanş maçında Hatayspor evinde karşılaştığı Gençlerbirliği’ni 2-0 mağlup etti. İlk maçı 2-1 kaybeden Hatay ekibi, deplasmanda atılan gol avantajı ile tur atladı. 

Ev sahibi takımın gollerini Sinan Kurumuş (dk. 37) ve Caner Hüseyin Bağ (dk. 49) kaydetti.

Stat: Antakya Atatürk 

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Cemal Alpay xx, Cem Özbay xx 

Hatayspor: Ömer xxx, Yasin xxx, Sadi x (Yılmaz Özeren dk. 32 xx), Soner xx, Mehmet xx, Karim (Hamza Gür dk. 74 x), Gökhan xx (Caner Hüseyin Bağ dk. 46 xx), Korkishko xx, Maiga xxx, Sinan xx, Özgür xx 

Yedekler: Süleyman Çamlıca, Selim Ilgaz, Yusuf Abdioğlu 

Teknik Direktör: İlhan Palut 

Gençlerbirliği: Emrullah x, Halil xx, Berat x, Arnason x, Baruffi x, Canberk xx (Metehan Mert dk. 71 x), Mahmut xx, Matei (Cengizhan Akgün dk. 75 x) Rahmetullah xx, Da Silva x, Bekir x (Emre Gündoğdu dk. 46 x) 

Yedekler: Taha Cengiz Demirtaş, Alper Uludağ 

Teknik Direktör: Erkan Sözeri 

Goller: Sinan Kurumuş (dk. 37), Caner Hüseyin Bağ (dk. 49) (Hatayspor) 

Sarı kartlar: Karim (Hatayspor), Bekir Yılmaz, Emre Gündoğdu, Arnason (Gençlerbirliği) 

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.