Süper Lig'de 38. haftanın açılış karşılaşmasında Hatayspor, Gençlerbirliği'ni konuk edecek. İki takımın da hedefleri açısından mutlak kazanmak zorunda olduğu bir karşılaşma oynanacak. Bordo-Beyazlılar, Avrupa bileti için mücadele ederken, Başkent temsilcisi de tüm planlarını kümede kalma üzerine yapıyor. Bilindiği üzere Hatay 3 maçtır mağlubiyet yüzü görmezken, Gençlerbirliği de 4 haftalık galibiyet hasretini son oynanan Rize karşılaşmasında sona erdirmişti. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Gençlerbirliği, 3-1 kazanmıştı.

Ligin geride kalan bölümünde 15 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan Hatayspor, 54 puanla 6. sırada bulunuyor. Ligde 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 18 mağlubiyeti olan Gençlerbirliği ise 35 puanla 20. sırada yer alıyor.

Hatayspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

27 Nisan Salı günü Antakya Atatürk Stadı’nda oynanacak mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. Saat 20.30’da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Hatayspor - Gençlerbirliği muhtemel 11'ler:

Hatayspor: Munir, Popov, Santos, Billong, Katranis, Aabid, Riberio, Akintola, Traore, Boupendza, Diouf

Gençlerbirliği: Übeyd, Johansson, Angelo, Metehan, Halil, Soner, Motta, Sio, Lima, Candeias, Stancu