Hatayspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanış maçında Hatayspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. İlk maçta Gençlerbirliği Hatayspor'u kendi sahasında 2-1 mağlup etmişti. Peki, Hatayspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı yaşanıyor. Spor Toto 1. Lig ekipleri Hatayspor ile Gençlerbirliği 2-1'in rövanşında karşı karşıya gelecek. Hatayspor ilk maçta 2-1 yenilse de seyirci avantajıyla rakibini elemek istiyor. Gençlerbirliği ise deplasmanda tur peşinde...
Hatayspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Bugün saat 13:00'te başlayacak karşılaşma Aspor'dan canlı yayınlanacak ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
13.00 Hatayspor-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan
13.45 Darıca Gençlerbirliği-Antalyaspor: Serkan Tokat
18.00 Akhisarspor-Fatih Karagümrük: Abdulkadir Bitigen
20.30 Giresunspor-Fenerbahçe: Suat Arslanboğa