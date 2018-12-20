Hatayspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanış maçında Hatayspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. İlk maçta Gençlerbirliği Hatayspor'u kendi sahasında 2-1 mağlup etmişti. Peki, Hatayspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...

20 Aralık 2018, Perşembe 12:30
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Hatayspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı yaşanıyor. Spor Toto 1. Lig ekipleri Hatayspor ile Gençlerbirliği 2-1'in rövanşında karşı karşıya gelecek. Hatayspor ilk maçta 2-1 yenilse de seyirci avantajıyla rakibini elemek istiyor. Gençlerbirliği ise deplasmanda tur peşinde...

Hatayspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün saat 13:00'te başlayacak karşılaşma Aspor'dan canlı yayınlanacak ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

13.00 Hatayspor-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan

13.45 Darıca Gençlerbirliği-Antalyaspor: Serkan Tokat

18.00 Akhisarspor-Fatih Karagümrük: Abdulkadir Bitigen

20.30 Giresunspor-Fenerbahçe: Suat Arslanboğa

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