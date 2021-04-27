Hatayspor - Gençlerbirliği maçı (CANLI)
Süper Lig'de 38. haftanın açılış maçında Hatayspor, Gençlerbirliği’ni konuk ediyor. 3 maçtır kaybetmeyen Hatayspor, Başkent ekibini mağlup edip Avrupa bileti iddiasını sürdürmek istiyor. Gençlerbirliği ise Hatay’dan iyi bir sonuç alarak kalan 4 maçına umutlu girmeye çalışacak. Hatayspor - Gençlerbirliği maçının canlı skor takibi ve detayları haberimizde.
Süper Lig'de 38. haftanın açılış karşılaşmasında Hatayspor, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. İki takımın da hedefleri açısından mutlak kazanmak zorunda olduğu bir karşılaşma oynanıyor. Bordo-Beyazlılar, Avrupa bileti için mücadele ederken, Başkent temsilcisi de tüm planlarını kümede kalma üzerine yapıyor. Bilindiği üzere Hatay 3 maçtır mağlubiyet yüzü görmezken, Gençlerbirliği de 4 haftalık galibiyet hasretini son oynanan Rize karşılaşmasında sona erdirmişti. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Gençlerbirliği, 3-1 kazanmıştı.
HATAYSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ CANLI İÇİN TIKLAYIN
Ligin geride kalan bölümünde 15 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan Hatayspor, 54 puanla 6. sırada bulunuyor. Ligde 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 18 mağlubiyeti olan Gençlerbirliği ise 35 puanla 20. sırada yer alıyor.
Hatayspor - Gençlerbirliği ilk 11'ler:
Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Pablo Santos, Katranis, Aabid, Ruben Riberio, Sackey, Boupendza, Akintola, Diouf
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Diego, H.İbrahim, Candeias, Soner, Piris, Sio, Sandro, Stancu
Hatayspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda?
Antakya Atatürk Stadı’nda oynanan mücadeleyi Arda Kardeşler yönetiyor. Saat 20.30’da başlayan ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.