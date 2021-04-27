Hatayspor - Gençlerbirliği maçı (CANLI)

Süper Lig'de 38. haftanın açılış karşılaşmasında Hatayspor, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. İki takımın da hedefleri açısından mutlak kazanmak zorunda olduğu bir karşılaşma oynanıyor. Bordo-Beyazlılar, Avrupa bileti için mücadele ederken, Başkent temsilcisi de tüm planlarını kümede kalma üzerine yapıyor. Bilindiği üzere Hatay 3 maçtır mağlubiyet yüzü görmezken, Gençlerbirliği de 4 haftalık galibiyet hasretini son oynanan Rize karşılaşmasında sona erdirmişti. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Gençlerbirliği, 3-1 kazanmıştı.

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Ligin geride kalan bölümünde 15 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan Hatayspor, 54 puanla 6. sırada bulunuyor. Ligde 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 18 mağlubiyeti olan Gençlerbirliği ise 35 puanla 20. sırada yer alıyor.

Hatayspor - Gençlerbirliği ilk 11'ler:

Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Pablo Santos, Katranis, Aabid, Ruben Riberio, Sackey, Boupendza, Akintola, Diouf

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Diego, H.İbrahim, Candeias, Soner, Piris, Sio, Sandro, Stancu

Hatayspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda?

Antakya Atatürk Stadı’nda oynanan mücadeleyi Arda Kardeşler yönetiyor. Saat 20.30’da başlayan ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.