Spor Toto 1. Lig play-off yarı final maçları büyük heyecana sahne oldu. İkinci maçta Adana Demirspor'u 3-2 yenen Hatayspor, finale çıktı. Diğer yarı final maçında ise penaltı atışlarında Osmanlıspor'a 9-8 mağlup eden Gazişehir Gaziantep, finalde Hatayspor'un rakibi oldu. İki takım Süper Lig'e çıkmak için mücadele edecek.

Hatayspor - Gazişehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep arasındaki final maçı 30 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Mücadele beIN SPORTS'tan canlı yayınlanacak. Detaylar fanatik.com.tr'de olacak...

İlhan Palut'tan final açıklaması!

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında konuk ettiği Adana Demirspor'u 3-2 mağlup ederek finale yükselen Hatayspor'un teknik direktörü İlhan Palut, "Herkesin her şeyin bittiğini düşündüğü anda ne oyuncularım oyunu bıraktı ne de Allah bizi bıraktı. Çok şükür maçı çevirmek için neyimiz varsa son yüklemeyi daha yapıp skoru bulduk." dedi.

Palut, maçın ardından yaptığı açıklamada, Adana Demirspor'a göre futbolun doğrularını ilk yarı boyunca daha çok ortaya koyan bir takım olduklarını belirtti.

İkinci yarda maçı çevirebileceklerine inandıklarını ifade eden Palut, şunları kaydetti:

"Herkesin her şeyin bittiğini düşündüğü anda ne oyuncularım oyunu bıraktı ne de Allah bizi bıraktı. Çok şükür maçı çevirmek için neyimiz varsa son yüklemeyi daha yapıp skoru bulduk. Üç sene önce kafamızı sokacak tesislerimiz yokken bugün final oynayacağımız için Allah'a şükrediyorum."

Palut, play-off final maçında da ellerinden gelen bütün mücadeleyi göstereceklerini sözlerine ekledi.

Bu arada, Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat maç sonrası basın toplantısına katılmadı.

Mehmet Altınparmak: “Hedeflediğimiz bir final vardı”

Spor Toto 1. Lig Play Off yarı final rövanş maçında Osmanlıspor’u penaltı atışları sonunda eleyen Gazişehir Gaziantep Teknik direktörü Mehmet Altınparmak maç sonunda basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Çok mutlu olduğunu söyleyen Mehmet Altınparmak, “Hedeflediğimiz bir final vardı. Bu finale kaldık. Hem Antep’te hem bu maçın ilk yarısında çok rahat bir şekilde bitireceğimiz bir maçtı. Bizim için bugün bir tek şey vardı finale kalmak. Yakaladığımız bir avantaj vardı. Belki onu maç içerisinde kaybettik ama direncimizi ve inancımızı hiç kaybetmeden oynadık. Maçın sonunda istediğini yapmaya çalışan 120. Dakika bile gol arayan bir takımımız vardı. Oyunu çirkinleştirmedik. Hak ettiğimiz bir turu kazandık. Belki yenildik ama bizim için önemli olan böyle ikili maçlarda turu geçmektir. Bizim için artık bir maç kaldı. Hem Antep şehrine hem başkana bir sözümüz vardı. Bu kupayı bu şehre getireceğiz diye. Perşembe günü bu saatlerde Antep’e şampiyon olarak döneceğiz. Biz buna çok inandık” dedi.



