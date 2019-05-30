Hatayspor - Gazişehir Gaziantep (CANLI)
Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep İstanbul'da karşı karşıya geliyor. İki takımdan biri bu sezon Süper Lig'e çıkan son takım olacak. Maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de. Zorlu mücadele başladı.
Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep İstanbul'da karşı karşıya geliyor. Adana Demirspor'u 3-2'lik skorla eleyen Hatayspor ile Osmanlıspor'u penaltılarla geçen Gazişehir Gaziantep Süper Lig'e çıkacak son takım olmak için mücadele ediyor.
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Mücadele başladı.
Maçın 11'leri
Hatayspor : Akın, Mesut, Sadi, Yusuf, Mehmet Tayfun, Diallo, Kubilay, Selim, Gökhan, Caner, Mirkan.
Gazişehir Gaziantep: Günay, Uğur, Yalçın, Oğuz, Gökhan, Segbefia, Mehmet Erdem, Bjarnason, Oğulcan, Erhan, Poepon.