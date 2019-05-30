Hatayspor - Gazişehir Gaziantep (CANLI)

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep İstanbul'da karşı karşıya geliyor. Adana Demirspor'u 3-2'lik skorla eleyen Hatayspor ile Osmanlıspor'u penaltılarla geçen Gazişehir Gaziantep Süper Lig'e çıkacak son takım olmak için mücadele ediyor.

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Mücadele başladı.

Maçın 11'leri

Hatayspor : Akın, Mesut, Sadi, Yusuf, Mehmet Tayfun, Diallo, Kubilay, Selim, Gökhan, Caner, Mirkan.

Gazişehir Gaziantep: Günay, Uğur, Yalçın, Oğuz, Gökhan, Segbefia, Mehmet Erdem, Bjarnason, Oğulcan, Erhan, Poepon.



