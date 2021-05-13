Hatayspor, Süper Lig'in 42. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. 61 puanla 6. sırada bulunan ve gözünü 5. sıraya diken Hatayspor, evinde kazanıp Sivasspor'un puan kaybetmesini amaçlıyor. 3 maçtır kazanamayan ve 55 puanla 9. sırada bulunan Gaziantep ekibi ise sezona galibiyetle nokta koymak istiyor. Hatayspor'da karşılaşma öncesi tek eksik sakatlığı devam eden Selim Ilgaz. Gaziantep'te ise Rashid, Mirallas, Vetrih, Tosca, Ertuğrul sakatlıkları, Olkowski ile Maxim kart cezaları nedeniyle zorlu maçta görev alamayacak isimler. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı 1-1'lik eşitlikle sona ermişti.

Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak Hatayspor - Gaziantep FK maçı 15 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak. beIN Sports konferans yayın ve beIN Connect'ten naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Hatayspor - Gaziantep FK muhtemel 11'ler:

Hatayspor: Munir, Popov, Santos, Yusuf, Katranis, Aabid, Ribeiro, Akintola, Traore, Boupendza, Diouf

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Miranda, Morais, Tetteh, Sousa, Mirza, Kenan, Dicko, Muhammet