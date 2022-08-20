Süper Lig'de sezonun iki dişli ekibi Hatayspor'la Gaziantep FK 3. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Hatayspor Serkan Özbalta yönetiminde ilk galibiyetini arayacak. Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep FK ise deplasmanda galibiyet arayacak.

Hatayspor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.15'te başlayacak maçta Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

İlk haftayı 'bay' geçen ev sahibi ekip, Trabzonspor deplasmanında ise 1-0 kaybetti. Serkan Özbalta'nın öğrencileri, taraftarının desteğiyle kırmızı siyahlıları mağlup edip ilk 3 puanını almak istiyor.

Gaziantep Futbol Kulübü ise Spor Toto Süper Lig'de henüz mağlubiyet yaşamadı.

Demir Grup Sivasspor ile berabere kalan kırmızı siyahlı ekip, MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendi.