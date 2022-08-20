Hatayspor - Gaziantep FK maçı (CANLI)
Süper Lig'de 3. hafta maçında Hatayspor'la Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. İlk haftayı bay geçen ve ikinci hafta Trabzonspor'a deplasmanda iyi oynamasına rağmen 1-0 mağlup olan Hatayspor sahasında Gaziantep FK'yı mağlup etmek istiyor. Gaziantep FK ise deplasmanda galibiyet arıyor. Hatayspor - Gaziantep FK maçının tüm detayları ve canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Süper Lig 'de sezonun iki dişli ekibi Hatayspor'la Gaziantep FK 3. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Hatayspor Serkan Özbalta yönetiminde ilk galibiyetini arıyor. Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep FK ise deplasmanda 3 puan istiyor.
Hatayspor - Gaziantep FK maçında ilk 11'ler şu şekilde:
Hatayspor: Erce, Kamil, Simon, Vranjes, Samuel, Ruben, Aabid, Musa, Dylan, Lobjanidze, Ayoub.
Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Papy, Ertuğrul, Hanousek, Jevtovic, Furkan, Mustafa, Maxim, Markovic, Joao Figueiredo