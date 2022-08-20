Hatayspor - Gaziantep FK maçı (CANLI)

Süper Lig 'de sezonun iki dişli ekibi Hatayspor'la Gaziantep FK 3. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Hatayspor Serkan Özbalta yönetiminde ilk galibiyetini arıyor. Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep FK ise deplasmanda 3 puan istiyor.





Hatayspor - Gaziantep FK maçında ilk 11'ler şu şekilde:

Hatayspor: Erce, Kamil, Simon, Vranjes, Samuel, Ruben, Aabid, Musa, Dylan, Lobjanidze, Ayoub.

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Papy, Ertuğrul, Hanousek, Jevtovic, Furkan, Mustafa, Maxim, Markovic, Joao Figueiredo



