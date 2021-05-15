Hatayspor - Gaziantep FK (CANLI)

Hatayspor, Süper Lig'in 42. haftasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. 61 puanla 6. sırada bulunan ve gözünü 5. sıraya diken Hatayspor, evinde kazanıp Sivasspor'un puan kaybetmesini amaçlıyor. 3 maçtır kazanamayan ve 55 puanla 9. sırada bulunan Gaziantep ekibi ise sezona galibiyetle nokta koymak istiyor. Hatayspor'da karşılaşma öncesi tek eksik sakatlığı devam eden Selim Ilgaz. Gaziantep'te ise Rashid, Mirallas, Vetrih, Tosca, Ertuğrul sakatlıkları, Olkowski ile Maxim kart cezaları nedeniyle zorlu maçta görev alamayacak isimler. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı 1-1'lik eşitlikle sona ermişti.

Hatayspor - Gaziantep FK ilk 11'ler:

Hatayspor: Münir, Popov, Yusuf, Santos, Mesut, Aabid, Ribeiro, Traore, Boupendza, Akintola, Diouf.

Gaziantep FK: Mustafa, Enver Cenk, Djilobodji, Ulaş, Morais, Oğuz, Furkan, Kozulj, Jefferson, Muhammet, Dicko.

Hatayspor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda?

Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan Hatayspor - Gaziantep FK maçını Serkan Tokat yönetiyor. Saat 18.00'de başlayan ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.