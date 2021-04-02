Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Ligde oynadığı son maçta Çaykur Rizespor'a evinde 4-3 mağlup olan Sarı Kırmızılıların artık puan kaybına tahammülü yok. Ligin geride kalan 31 haftasında 30 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgiyle 61 puan topladı. Galatasaray, 32. haftaya 1 maçı eksik lider Beşiktaş’ın 3 puan gerisinde 2. sırada girdi. Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig’de iyi bir performans sergileyen bordo-beyazlılar ise 29 müsabakada 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 yenilgiyle 46 puan topladı. Hatay temsilcisi, 32. hafta öncesi 7. sırada yer buldu. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan müsabakayı Galatasaray 3-0 kazanmıştı.

Hatayspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Antakya Atatürk Stadı’nda oynanacak maç saat 19.00’da başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Hatayspor - Galatasaray muhtemel 11'ler:

Hatayspor: Munir, Popov, Pablo, Yusuf, Mesut, Ribeiro, Aabid, Traore, Kamara, Akintola, Diouf

Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Ozornwafor, Saracchi, Etebo, Ömer, Feghouli, Arda, Onyekuru, Mohamed

Fatih Terim ve Ümit Davala cezalı

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim ile yardımcı antrenör Ümit Davala, Hatayspor müsabakasında yedek kulübesinde yer alamayacak. Ligin 31. haftasındaki Çaykur Rizespor müsabakasından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 2’şer maç ceza verdiği Terim ile Davala, karşılaşmayı tribünden takip edecek. Galatasaray’ın başında yardımcı antrenörlerden Levent Şahin olacak.

Fırat Aydınus yerine Abdulkadir Bitigen

Hatayspor ile Galatasaray oynanacak lig maçının hakemi MHK tarafından değiştirildi. 90 dakika sonunda çıkan büyük kavgalarla hatırlanan 2 Kasım 2018’deki Fenerbahçe derbisi sonrası, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sert eleştirilerine maruz kalan Fırat Aydınus, 2.5 yıl aradan sonra Sarı-Kırmızılı takımın bir maçında görevlendirilirken, son anda bir değişiklik yaşandı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan Aydınus, karantinaya alındı ve onun yerine Abdulkadir Bitigen'in orta hakem olarak düdük çalacağı açıklandı. Bitigen, Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynadığı maçta Emre Kılınç'a "arkadan müdahale" gerekçesiyle kırmızı kart göstermiş, sonraki haftalarda benzer bir pozisyonda Fenerbahçeli Serdar Aziz'e sarı kart çıkarınca Sarı-Kırmızılılar'ın tepkisini çekmişti. Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesapları da, MHK tarafından yapılan zorunlu hakem değişikliğini, "Son dakika" notuyla takipçilerine duyurdu.

Son karar Mostafa Mohamed

Fatih Terim, Hatayspor deplasmanında sürpriz değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Tecrübeli teknik adam, son taktik provada ileri uçta Falcao yerine Mohamed'i denedi. Hücum planını Mısırlı yıldızın üzerine kuran Terim'in, Falcao'yu ise ikinci yarıda sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi. Mısır Milli Takımı'nda Liverpool'un dünyaca ünlü yıldızı Salah ve uzun süre Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Trezeguet ile birlikte müthiş birz performans ortaya koyan Mohamed'in yakaladığı istikrardan yararlanmak isteyen Fatih hocanın, bu nedenle karar değişikliğine gittiği belirtiliyor. 23 yaşındaki futbolcunun son antrenmanda teknik heyetten alkış toplayan goller attığı da gelen haberler arasında.

Aaron Boupendza oynayacak mı?

Koronavirüs testi negatife dönen ve yaklaşık 15 saatlik bir yolculuk sonrasında Hatay'a geri dönen Aaron Boupendza'nın, Galatasaray maçında oynayıp oynamayacağı merak konusuydu. Gabonlu'nun, Sarı-Kırmızılılar karşısında sahada yer almasının çok zor olduğu belirtildi. Ancak 24 yaşındaki forvetin, düşük bir ihtimalle de olsa kadroda olabileceği ve ikinci yarıda sahne alabileceği bildirildi. Bu arada Hatay'da, Galatasaray karşısında Kone ve Katranis cezaları nedeniyle, Selim Ilgaz ise sakatlığı sebebiyle sahada olmayacak.

Hatayspor'da sakatlıkları bulunan Jean Claude Billong, Selim Ilgaz ve Soner Örnek kadroda yer almazken, Youssouf Kone ile Alexandros Katranis de kart cezaları nedeniyle zorlu maçta forma giyemeyecek.

Galatasaray'da eksikler can sıkıyor

Şampiyonluk yolundaki en kritik virajlardan birinde Hatayspor'a konuk olacak Galatasaray'da, eksiklerin çokluğu nedeniyle kadroda önemli değişiklikler yaşanacak. Özellikle savunma hattında çok sayıda önemli oyuncu forma giyemeyecek. Stoper ikilisi Marcao ve Luyindama sarı kart cezalısı. Yedlin de kırmızı kart cezası nedeniyle kadroda yok. Türk Milli Takımı'ndan dönen Emre Kılınç ile Taylan da rahatsızlıkları sebebiyle kadroda yer almayacak. Diğer taraftan genç yetenek Kerem Aktürkoğlu'nun sakatlığı sürüyor. Üstelik tüm bu eksiklerin dışında teknik patron Fatih Terim'in de 2 maçlık cezası onandı ve tecrübeli çalıştırıcı kulübede oturamayacak.

İlk defa deneyecek

Fatih hoca bu sebeple hafta içindeki idmanlarda farklı kurgular denedi. Hatayspor'un güçlü forvet hattına karşılık, daha önce hiç bir arada kullanmadığı defans dörtlüsünü sahaya sürecek olan Terim, takımının puan kaybı yaşamaması adına ince eleyip sık dokuyor.

Hatayspor ile 2. randevu

Galatasaray ile Hatayspor, Süper Lig tarihinde 2. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig’de ilk kez mücadele eden bordo-beyazlılarla ilk maçını sezonun 11. haftasında Türk Telekom Stadı’nda oynadı. Galatasaray, iki takım arasındaki ilk randevudan 3-0’lık skorla galip ayrıldı.

Son 4 maçta 8 puan kaybetti

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig’de son 4 haftada kaybettiği puanlarla şampiyonluk yarışında ciddi yara aldı. Ligde 20 ile 27. haftalar arasında 8 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-kırmızılılar, son 4 müsabakada istediği sonuçları elde edemedi. 28. haftada MKE Ankaragücü’ne 2-1 yenilmesiyle galibiyet serisi sona eren Galatasaray, 29. haftada Demir Grup Sivaspor’la 2-2 berabere kaldı. 30. haftayı 3-0’lık Hes Keblo Kayserispor galibiyetiyle kapatan sarı-kırmızılılar, 31. haftada ise Çaykur Rizespor’a 4-3 yenildi.

Galatasaray, söz konusu süreçte alması muhtemel 12 puanın sadece 4’ünü hanesine yazdırabildi. Ligin en az gol yiyen takımı (27) olan sarı-kırmızılılar, son 4 maçta kalesinde 8 gol gördü.