Fatih Terim'le yolları ayıran Galatasaray , yeni hocası Domenec Torrent'le ilk maçına çıkıyor. Son 9 maçından sadece 1 galibiyet çıkarabilen ve 27 puanla 13. sırada bulunan Aslan, zorlu deplasmanda kazanıp Torrent ile yeni bir sayfa açmayı amaçlıyor. İlk 11'de büyük sürpriz yapması beklenmeyen İspanyol teknik adam, Babel ve Arda'yı kadroya almadı. Galatasaray'da sarı kart cezalısı Nelsson, sakatlıkları süren Muslera, Diagne, Işık Kaan, Afrika Kupası'nda bulunan Mohamed ve Feghouli kadroda yer almıyor. Son 7 maçında 5 mağlubiyet alan ve 32 puanla 7. sırada yer alan Ömer Erdoğan yönetimindeki Hatayspor ise güçlü rakibini devirip yeniden çıkışa geçmeyi amaçlıyor. Ev sahibi, zorlu maça 4 eksikle çıkacak.

Hatayspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak Hatayspor-Galatasaray maçını Erkan Özdamar yönetecek. Bugün saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.









Hatayspor - Galatasaray 11'ler:

Hatayspor : Abdullah, Kamil Ahmet, Fatih, Burak, Samuel, Onur, Ruben Ribeiro, Kamara, Saba, Dylan, Mame Diouf

Galatasaray: İsmail, Alpaslan, Marcao, Boey, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Emre, Halil.

Galatasaray'ın yedekleri: Fatih, Yedlin, Assunção, Oğulcan, Ömer, Moruţan, Atalay, Aytaç, Barış Alper, Bartuğ

Domenec Torrent'in ilk sınavı

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, ilk sınavını Hatayspor deplasmanında veriyor... Süper Lig'in son 9 haftasında sadece 1 galibiyet alabilen, şampiyonluk yarışına henüz ilk devrede havlu atan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da 5. turda Denizlispor 'a elenen Sarı-Kırmızılılar, faturayı teknik direktör Fatih Terim'e kesmişti. Hafta içinde Terim'in yerine göreve getirilen Torrent, Florya'da 4 gün geçirirken, 5. gününde Hatay karşısına çıkacak. İkinci sıranın da Şampiyonlar Ligi'ne katılım açısından büyük önem taşıdığı ligde artık toparlanmayı hedefleyen Cim Bom'da, İspanyol hocanın ilk 11'de büyük sürprizlere imza atması beklenmiyor.

Hatayspor çıkış gözüyle bakıyor

Sezona flaş bir başlangıç yapan Hatayspor da zor bir dönemden geçiyor. İstikrarsız sonuçlara çözüm arayan Güney ekibi, ligdeki son 7 karşılaşmada 2 galibiyet, 5 mağlubiyet elde etti. Buna rağmen Galatasaray'ın 5 puan önünde yer alan Hatayspor'da hedef, Avrupa kupalarına katılabilmek. Teknik direktör Ömer Erdoğan, Galatasaray karşısında 3 puan almaları halinde yeniden toparlanma sürecine gireceklerini dile getirdi. Akdeniz ekibinde sakatlığı bulunan Burak ve Afrika Kupası'nda bulunan Munir, El Kaabi ile Traore, zorlu maçın kadrosunda yer almayacak.

Hatayspor:1 Galatasaray:2

Hatayspor ile Galatasaray ligde daha önce üç kez karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar 2 maçtan galip ayrılırken, 1 mücadeleyi de Bordo- Beyazlılar kazandı. Aslan'ın 5 golüne Hatay ekibi 4 golle karşılık verdi. İlk yarıda İstanbul'da oynanan maçı Cim Bom 2-1 kazanmıştı.

3 futbolcu ceza sınırında

Galatasaray’da Hatayspor maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Yedlin ve Berkan, bugün kart görmeleri halinde önümüzdeki hafta Nef Stadı'nda oynanacak olan Kasımpaşa sınavında cezalı duruma düşecek. Sınırdaki diğer isim olan Luyindama ise Hatay'a götürülmedi.

Deplasmanda büyük kayıp

Cim Bom'un bu sezon ligde en büyük sıkıntı yaşadığı konulardan biri de deplasman maçlarıydı. Dış sahada 10 karşılaşmaya çıkan Sarı-Kırmızılı ekip sadece 2 kez kazanırken, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle, alınabilecek 30 puanın 20'sini deplasmanda kaybetmiş oldu.