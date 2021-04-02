Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Ligde oynadığı son maçta Çaykur Rizespor'a evinde 4-3 mağlup olan Sarı Kırmızılıların artık puan kaybına tahammülü yok. Ligin geride kalan 31 haftasında 30 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgiyle 61 puan topladı. Galatasaray, 32. haftaya 1 maçı eksik lider Beşiktaş’ın 3 puan gerisinde 2. sırada girdi. Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig’de iyi bir performans sergileyen bordo-beyazlılar ise 29 müsabakada 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 yenilgiyle 46 puan topladı. Hatay temsilcisi, 32. hafta öncesi 7. sırada yer buldu. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan müsabakayı Galatasaray 3-0 kazanmıştı.

Hatayspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Antakya Atatürk Stadı’nda oynanacak maç saat 19.00’da başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

İşte 11'ler:

Hatayspor: Munir, Yusuf, Pablo, Mesut, Popov Aabid, Ruben Ribeiro, Kamara, Adama Traore, Akintola, Diouf

Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Etebo, Saracchi, Ömer Bayram, Gedson Fernandes, Feghouli, Arda Turan, Onyekuru, Mostafa Mohamed.

Galatasaray'ın yedekleri: Okan, Fatih, Babel, Falcao, Halil, Linnes, Oğulcan, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Ozornwafor

Hatayspor'da yıldız golcü Boupendza kadroda yer almıyor





Fatih Terim ve Ümit Davala cezalı

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim ile yardımcı antrenör Ümit Davala, Hatayspor müsabakasında yedek kulübesinde yer alamayacak. Ligin 31. haftasındaki Çaykur Rizespor müsabakasından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 2’şer maç ceza verdiği Terim ile Davala, karşılaşmayı tribünden takip edecek. Galatasaray’ın başında yardımcı antrenörlerden Levent Şahin olacak.

Fırat Aydınus yerine Abdulkadir Bitigen

Hatayspor ile Galatasaray oynanacak lig maçının hakemi MHK tarafından değiştirildi. 90 dakika sonunda çıkan büyük kavgalarla hatırlanan 2 Kasım 2018’deki Fenerbahçe derbisi sonrası, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sert eleştirilerine maruz kalan Fırat Aydınus, 2.5 yıl aradan sonra Sarı-Kırmızılı takımın bir maçında görevlendirilirken, son anda bir değişiklik yaşandı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan Aydınus, karantinaya alındı ve onun yerine Abdulkadir Bitigen'in orta hakem olarak düdük çalacağı açıklandı. Bitigen, Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynadığı maçta Emre Kılınç'a "arkadan müdahale" gerekçesiyle kırmızı kart göstermiş, sonraki haftalarda benzer bir pozisyonda Fenerbahçeli Serdar Aziz'e sarı kart çıkarınca Sarı-Kırmızılılar'ın tepkisini çekmişti. Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesapları da, MHK tarafından yapılan zorunlu hakem değişikliğini, "Son dakika" notuyla takipçilerine duyurdu.

Galatasaray'da eksikler can sıkıyor

Şampiyonluk yolundaki en kritik virajlardan birinde Hatayspor'a konuk olacak Galatasaray'da, eksiklerin çokluğu nedeniyle kadroda önemli değişiklikler yaşanacak. Özellikle savunma hattında çok sayıda önemli oyuncu forma giyemeyecek. Stoper ikilisi Marcao ve Luyindama sarı kart cezalısı. Yedlin de kırmızı kart cezası nedeniyle kadroda yok. Türk Milli Takımı'ndan dönen Emre Kılınç ile Taylan da rahatsızlıkları sebebiyle kadroda yer almayacak. Diğer taraftan genç yetenek Kerem Aktürkoğlu'nun sakatlığı sürüyor. Üstelik tüm bu eksiklerin dışında teknik patron Fatih Terim'in de 2 maçlık cezası onandı ve tecrübeli çalıştırıcı kulübede oturamayacak.

İlk defa deneyecek

Fatih hoca bu sebeple hafta içindeki idmanlarda farklı kurgular denedi. Hatayspor'un güçlü forvet hattına karşılık, daha önce hiç bir arada kullanmadığı defans dörtlüsünü sahaya sürecek olan Terim, takımının puan kaybı yaşamaması adına ince eleyip sık dokuyor.

Hatayspor ile 2. randevu

Galatasaray ile Hatayspor, Süper Lig tarihinde 2. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig’de ilk kez mücadele eden bordo-beyazlılarla ilk maçını sezonun 11. haftasında Türk Telekom Stadı’nda oynadı. Galatasaray, iki takım arasındaki ilk randevudan 3-0’lık skorla galip ayrıldı.

Son 4 maçta 8 puan kaybetti

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig’de son 4 haftada kaybettiği puanlarla şampiyonluk yarışında ciddi yara aldı. Ligde 20 ile 27. haftalar arasında 8 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-kırmızılılar, son 4 müsabakada istediği sonuçları elde edemedi. 28. haftada MKE Ankaragücü’ne 2-1 yenilmesiyle galibiyet serisi sona eren Galatasaray, 29. haftada Demir Grup Sivaspor’la 2-2 berabere kaldı. 30. haftayı 3-0’lık Hes Keblo Kayserispor galibiyetiyle kapatan sarı-kırmızılılar, 31. haftada ise Çaykur Rizespor’a 4-3 yenildi.

Galatasaray, söz konusu süreçte alması muhtemel 12 puanın sadece 4’ünü hanesine yazdırabildi. Ligin en az gol yiyen takımı (27) olan sarı-kırmızılılar, son 4 maçta kalesinde 8 gol gördü.