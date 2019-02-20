Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray Türkiye Kupası'nda da yoluna devam ediyor. Sarı-Kırmızılı takım Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında Hatayspor ile bu kez deplasmanda karşı karşıya gelecek. İlk maçta rakibini 2-0 yenen Galatasaray bu skorun ajantajı ile deplasmana gidecek.

Hatayspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

27 Şubat Çarşamba günü saat 14:00'te başlayacak karşılaşmanın Aspor ya da A2TV'den canlı yayınlanması bekleniyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Galatasaray Hatayspor ile oynadığı ilk maçı Luyindama ve Feghouli'nin golleri ile 2-0 kazanmıştı. Türkiye Kupası maçlarına 5. turda başlayan Sarı-Kırmızılı takım sırasıyla Keçiörengücü ve Boluspor'u elemişti.

İlk maçta Galatasaray'ı zorlamasına rağmen 2-0 kaybeden Hatayspor Spor Toto 1. Lig'de 37 puanla 6. sırada bulunuyor. Hatayspor ligde 3 haftadır maç kazanamıyor. Türkiye Kupası'na 3. turda başlayan Hatayspor sırasıyla Esenler Erok, Fethiyespor, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir'i elemişti.



