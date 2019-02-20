Hatayspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final 2. maçında Hatayspor ile bu kez deplasmanda karşılaşacak. Maçın tarihi ve saati TFF tarafından açıklandı. Peki, Hatayspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray Türkiye Kupası'nda da yoluna devam ediyor. Sarı-Kırmızılı takım Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında Hatayspor ile bu kez deplasmanda karşı karşıya gelecek. İlk maçta rakibini 2-0 yenen Galatasaray bu skorun ajantajı ile deplasmana gidecek.
Hatayspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
27 Şubat Çarşamba günü saat 14:00'te başlayacak karşılaşmanın Aspor ya da A2TV'den canlı yayınlanması bekleniyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Galatasaray Hatayspor ile oynadığı ilk maçı Luyindama ve Feghouli'nin golleri ile 2-0 kazanmıştı. Türkiye Kupası maçlarına 5. turda başlayan Sarı-Kırmızılı takım sırasıyla Keçiörengücü ve Boluspor'u elemişti.
İlk maçta Galatasaray'ı zorlamasına rağmen 2-0 kaybeden Hatayspor Spor Toto 1. Lig'de 37 puanla 6. sırada bulunuyor. Hatayspor ligde 3 haftadır maç kazanamıyor. Türkiye Kupası'na 3. turda başlayan Hatayspor sırasıyla Esenler Erok, Fethiyespor, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir'i elemişti.