Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında deplasmanda Spor Toto 1. Lig temsilcisi Hatayspor ile karşılaşacak. İlk maçı 2-0 kazanan ve avantaj sağlayan Galatasaray bu avantajını korumak istiyor. Sarı-Kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim'in rotasyona giderek forma şansı bulamayan oyuncuları oynatması bekleniyor.

Hatayspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Antakya Atatürk Stadı’nda bugün saat 14.00’te başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karşılaşma Aspor'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Galatasaray nasıl tur atlar?

Aslan’a yarı final için her türlü galibiyet, beraberlik ve hatta tek farklı yenilgi yetiyor. Cim Bom gol atarsa, Hatay’ın maçı 3 farklı kazanması gerekecek. Ev sahibinin 2-0’lık galibiyeti ise maçı uzatmalara götürecek.

Hatayspor - Galatasaray muhtemel 11'ler

Hatayspor: Akın Murat Sadi Yusuf Mesut Kubilay Sadio Diallo Korkishko Gökhan Karadeniz Caner Hüseyin Hamza

T.D.: İlhan Palut

Galatasaray: İsmail Mariano Semih Ahmet Emre Taşdemir Selçuk Celil Yüksel Yunus Akgün Emre Akbaba Sinan Gümüş Muğdat

T.D.: Fatih Terim

İstanbul’da oynanan ilk maçı 2-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, rövanş müsabakasında her türlü galibiyet, beraberlik ve 1 farklı mağlubiyette turu geçen taraf olacak.

Sarı-kırmızılı ekibin gol bulması halinde Hatayspor, turu geçmek için 3 farklı galibiyete ihtiyaç duyacak.

Galatasaray’da 3 eksik

Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Martin Linnes, Mbaye Diagne ve Fernando Reges, Hatayspor’a karşı forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekibin, müsabakaya gençlerden ve Spor Toto Süper Lig’de az forma giyen futbolculardan oluşan bir kadro ile çıkması bekleniyor.

25. yarı finalin peşinde

Galatasaray, Hatayspor’u elemesi durumunda bu kulvarda 25. kez yarı finale çıkacak. Sarı-kırmızılılar, 1962’den beri düzenlenen organizasyonda daha önce 24 kez yarı final oynadı. Tarihinde 22 kez finale çıkan Galatasaray, Türkiye Kupası’nı 17 kez ile en çok müzesine götüren takım konumunda.

Kupa yolu

Kupaya 5. turdan dahil olan Galatasaray, bu etapta TFF 2. Lig ekibi Keçiörengücü’nü, son 16 turunda ise Spor Toto 1. Lig temsilcisi Boluspor’u eleyerek çeyrek finale geldi.

Hatayspor ise 3. turdan başladığı kupada sırasıyla TFF 3. Lig takımı Esenler Erokspor ve TFF 2. Lig temsilcisi Fethiyespor’u eledi. Beşinci turda Spor Toto 1. Lig takımı Gençlerbirliği’ni saf dışı bırakan bordo-beyazlılar, son 16 turunda ise Spor Toto Süper Lig’in lideri Medipol Başakşehir’i kupanın dışına iterek adını çeyrek finale yazdırdı.