Galatasaray - Hatayspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusu cevabını arıyor. Süper Lig'de Akhisarspor'u son dakika golü ile mağlup eden Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak. İlk maçı Türk Telekom Stadı'nda 2-0 kazanan Galatasaray bu avantajını kullarak adını yarı finale yazdırmak istiyor. Galatasaray'da Muslera, Luyindama, Linnes, Nagatomo, Fernando, Belhanda, Feghouli ve Diagne, Hatayspor maçı kadrosuna alınmadı. Fatih Terim'in az forma şansı bulan futbolculara görev vermesi bekleniyor.

Hatayspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün saat 14:00'te başlayacak mücadele Aspor'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Hatayspor - Galatasaray 11'ler

Hatayspor: Ömer, Mehmet Tayfun, Soner, Sadi, Yasin, Kubilay, Hamidou, Selim, Gökhan, Korkishko, Mirkan

Galatasaray: İsmail, Mariano, Ahmet, Semih, Emre Taşdemir, Donk, Selçuk, Emre Akbaba, Yunus, Sinan, Muğdat

Yedekler: Batuhan, Ndiaye, Ömer, Henry, Mitroglou, Atalay, Gökay, Mustafa, Marcao, Celil

Galatasaray'ın Hatay kadrosu...

Mariano Ferreira, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Konstantinos Mitroglou, Semih Kaya, Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Atalay Babacan, Gökay Güney, Mustafa Kapı, Marcos Teixeira, Celil Yüksel, Muğdat Çelik.

Galatasaray nasıl tur atlar?

Aslan’a yarı final için her türlü galibiyet, beraberlik ve hatta tek farklı yenilgi yetiyor. Cim Bom gol atarsa, Hatay’ın maçı 3 farklı kazanması gerekecek. Ev sahibinin 2-0’lık galibiyeti ise maçı uzatmalara götürecek.

25. yarı finalin peşinde

Galatasaray, Hatayspor’u elemesi durumunda bu kulvarda 25. kez yarı finale çıkacak. Sarı-kırmızılılar, 1962’den beri düzenlenen organizasyonda daha önce 24 kez yarı final oynadı. Tarihinde 22 kez finale çıkan Galatasaray, Türkiye Kupası’nı 17 kez ile en çok müzesine götüren takım konumunda.

Kupa yolu

Kupaya 5. turdan dahil olan Galatasaray, bu etapta TFF 2. Lig ekibi Keçiörengücü’nü, son 16 turunda ise Spor Toto 1. Lig temsilcisi Boluspor’u eleyerek çeyrek finale geldi.

Hatayspor ise 3. turdan başladığı kupada sırasıyla TFF 3. Lig takımı Esenler Erokspor ve TFF 2. Lig temsilcisi Fethiyespor’u eledi. Beşinci turda Spor Toto 1. Lig takımı Gençlerbirliği’ni saf dışı bırakan bordo-beyazlılar, son 16 turunda ise Spor Toto Süper Lig’in lideri Medipol Başakşehir’i kupanın dışına iterek adını çeyrek finale yazdırdı.







