Hatayspor - Galatasaray maçı Canlı

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşıyor. Ligde oynadığı son maçta Çaykur Rizespor'a evinde 4-3 mağlup olan Sarı-Kırmızılıların artık puan kaybına tahammülü yok. Ligin geride kalan döneminde 30 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgiyle 61 puan topladı. Galatasaray, 32. haftaya 1 maçı eksik lider Beşiktaş’ın 3 puan gerisinde 2. sırada girdi. Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig’de iyi bir performans sergileyen bordo-beyazlılar ise 29 müsabakada 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 yenilgiyle 46 puan topladı. Hatay temsilcisi, 32. hafta öncesi 7. sırada yer buldu. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan müsabakayı Galatasaray 3-0 kazanmıştı.

Hatayspor'da yıldız golcü Boupendza kadroda yer almıyor. Galatasaray'da ise sarı kart cezalısı Marcao ve Luyindama ile kırmızı kart cezalısı Yedlin yok.

Galatasaray'da stoper bölgesinde Donk ve Gedson Fernandes görev yapıyor

İşte 11'ler:

Hatayspor: Munir, Yusuf, Pablo, Mesut, Popov Aabid, Ruben Ribeiro, Kamara, Adama Traore, Akintola, Diouf

Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Gedson Fernandes, Saracchi, Ömer Bayram, Etebo, Feghouli, Arda Turan, Onyekuru, Mostafa Mohamed.

Galatasaray'ın yedekleri: Okan, Fatih, Babel, Falcao, Halil, Linnes, Oğulcan, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Ozornwafor





MAÇ BAŞLADI

3.dakikada sağ kanattan Şener geldi yerden ortasını savunma uzaklaştırdı

NET POZİSYON! 6.dakikada Galatasaray önde yaptı baskı ile topu kazandı, Mostafa Mohamed bekletmeden vurdu şutu kalecinin son anda dokunuşu ile korner gitti

9.dakikada sol kanattan gelişen Hatayspor atağında Adama Traore ortaladı savunma topu uzaklaştırdı

15.dakikada sol kanattan serbest vuruşu Ömer Bayram kullandı ortasını savunma uzaklaştırdı

18.dakikada sol kanattan yine Ömer Bayram geldi sert ortasını savunma son anda kornere uzaklaştırdı

GOL! 21.dakikada Hatayspor Mame Diouf ile 1-0 öne geçti. Sol kanattan gelen ortayı iyi kontrol eden Akintola yerden pasını verdi kale sahasında Diouf net bir vuruşla golü yaptı

SARI KART! 24.dakikada Galatasaray'da Arda Turan sarı kart gördü

GOL! 29.dakikada Hatayspor Ribeiro'nun golüyle 2-0 öne geçti. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruş paslaşarak kullandı, ceza sahası yayı üzerinde topu kontrol eden Ruben Ribeiro klas bir vuruşla golü atmayı başardı

33.dakikada Arda Turan ceza sahasına girmeden vurdu şutu yandan auta gitti

MUSLERA ÇIKARDI! 36.dakikada sağ kanattan gelen ortaya Mame Diouf kafayla aşırtma bir vuruş yapmak istedi ancak son anda Muslera topu çeldi ve mutlak bir golü çıkardı

SARI KART! 37.dakikada Hatayspor'dan Yusuf orta alanda yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

40.dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu Saracchi kullandı ortasını kaleci Munir iki hamlede kontrol etti

42.dakikada sağ kanattan korneri Adama Traore kullandı ancak ortası doğrudan auta gitti

45.dakikada sağ kanattan Galatasaray korner kazandı. Saracchi ortaladı Akintola ters bir kafa vuruşu yaptı top kale direğinin yanından yeniden kornere gitti

İlk yarıyı Hatayspor 2-0 galip bitirdi

İkinci yarı başladı. Galatasaray 4 oyuncu değiştirdi

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! Devre arasında Galatasaray'da oyundan Arda, Feghouli, Mostafa Mohamed ve Saracchi çıktı yerlerine Halil Dervişoğlu, Babel, Falcao ve Linnes girdi.

Bu değişikliklerinden ardından stoper bölgesine Şener geçti

48.dakikada Hatayspor sağ kanattan Pablo Santos ile geldi ortasını savunma uzaklaştırdı

SARI KART! 52.dakikada Hatayspor'da Kamara ve Mesut hakemden sarı kart gördü

SARI KART! 57.dakikada Hatayspor'da itirazları sonucu Akintola hakemden sarı kart gördü





































Maçtan notlar

Süper Lig’in 32. haftasında Atakaş Hatayspor’a konuk olan Galatasaray, ligdeki son maçına göre ilk 11’de 6 değişiklik yaptı. Sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor maçında ilk 11’de oynayan Yedlin, Luyindama, Marcao, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Falcao’un yerine Şener Özbayraklı, Donk, Ömer Bayram, Arda Turan, Feghouli, Onyekuru’ya ilk 11’de görev verdi.

Galatasaray sahaya Muslera, Şener Özbayraklı, Etebo, Donk, Saracchi, Ömer Bayram, Gedson Fernandes, Arda Turan, Feghouli, Onyekuru, Mustafa Muhammed ilk 11’i ile çıktı. Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde ise Okan Kocuk, Fatih Öztürk, Babel, Falcao, Halil İbrahim Dervişoğlu, Linnes, Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba, Emre Taşdemir ve Ozornwafor yer aldı.

Fatih Terim tribünde

Ligin 31. haftasındaki Çaykur Rizespor müsabakasından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 2’şer maç ceza verdiği teknik direktör Fatih Terim ile Ümit Davala, karşılaşmayı tribünden takip etti. Terim’in yerine yedek kulübede yardımcı antrenör Levent Şahin görev aldı.

Atakaş Hatayspor’da 3 değişiklik

Geçen haftayı bay geçen Atakaş Hatayspor’un teknik direktörü Ömer Erdoğan da 30. haftada oynadıkları Çaykur Rizespor maçı müsabakasının ilk 11’inde 3 değişiklik yaptı.

Teknik direktör Erdoğan, Billong, Boupendza ve Katranis’in yerine Mesut Çaytemel, Yusuf Abdioğlu ve Kamara’ya görev verdi. Hatayspor, Galatasaray karşısında sahaya Munir, Popov, Yusuf Abdioğlu, Santos, Mesut Çaytemel, Aabid, Riberio, Traore, Akintola, Kamara, Diouf ilk 11’i ile çıktı.