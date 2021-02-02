Beşiktaş'ın Trabzonspor'a kaybetmesiyle Süper Lig’in 22. haftasını 45 puanla lider tamamlayan Fenerbahçe, 23. haftada Hatayspor’a konuk olacak. Süper Lig’de oynadığı son 8 mücadelede 1 beraberlik ve 7 galibiyet alan Erol Bulut yönetimindeki Kanarya, rakibini yenerek çıkışını sürdürmek ve cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisine lider çıkmak istiyor. Başakşehir deplasmanından 5-1 galip ayrılan ve 35 puanla 7. sırada yer alan Ömer Erdoğan'ın Hatayspor'u Fenerbahçe'yi eli boş gönderip, üst üste 2. galibiyetini almanın hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe'de yeni transfer Mesut Özil de maçın kadrosuna alındı. Erol Bulut'un şans vermesi halinde Mesut Özil, Fenerbahçe formasıyla ilk kez sahaya çıkacak.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Kadıköy’de oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi.

Hatayspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Antakya Atatürk Stadı’nda oynanacak mücadele, saat 16.00’da başlayacak. Suat Arslanboğa'nın düdük çalacağı 90 dakika beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise haberimizde olacak.

Hatayspor - Fenerbahçe muhtemel 11'ler:

Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Yusuf, Mesut, Abid, Ribeiro, Akintola, Traore, Boupendza, Diouf

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, Valencia, Mert Hakan, Osayi-Samuel, Samatta

Fenerbahçe'de Sosa zehirlendi

Fenerbahçe, dün antrenmanın ardından Hatay’a gitti. Kafilede Jose Sosa’nın yer almaması dikkat çekti. Arjantinli yıldızın gıda zehirlenmesi yaşadığı ve bu nedenle İstanbul’a kaldığı öğrenildi.

Fenerbahçe’de 5 eksik

Fenerbahçe, Hatayspor deplasmanına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Dimitris Pelkas ile Marcel Tisserand, kadroda yer almadı. Bu oyuncuların yanı sıra hafif sakatlıkları devam eden Sadık Çiftpınar ve Sinan Gümüş ile yeni transfer İrfan Can Kahveci de Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

Erol Bulut: Başakşehir karşısında neler yaptıklarını gördünüz

Erol Bulut, dünkü son idmanın ardından öğrencilerine bir konuşma yaptı. Başarılı teknik adam, “Sezonun ikinci yarısına galibiyetle başladık ve lider olduk. Ancak önemli olan zirveye çıkmak değil, burada kalıcı olmak. Daha yolumuz çok uzun. Oynayacağımız 19 maç var. Hatayspor sınavı, bunlar arasında en zorlu olanlarından biri” diye konuştu. Rakibin çok tehlikeli olduğunun altını çizen Erol Bulut, “Başakşehir karşısında neler yaptıklarını gördünüz. Yapacağımız her hatayı cezalandırabilecek bir takım. Çok dikkatli olmalıyız” dedi.

Fenerbahçe’de sarı kart alarmı

Fenerbahçe’de Atakaş Hatayspor maçı öncesinde 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı Lacivertlilerde ceza sınırında yer alan Marcel Tisserand ve İrfan Can Kahveci, forma giyemeyecek. Serdar Aziz ile Enner Valencia ise sarı kart görmesi durumunda Galatasaray derbisinde takımdaki yerini alamayacak.

Gökhan Gönül ve Ferdi Kadıoğlu döndü

Fenerbahçe’de uzun süredir sakatlık yaşadığı için takımdan ayrı kalan kaptan Gökhan Gönül, Atakaş Hatayspor maçı kadrosuna alındı. Sarı-lacivertlilerde Gökhan’ın yanı sıra omzundaki sakatlığı atlatan ve son idmanda takımla çalışan Ferdi Kadıoğlu da Hatay kafilesinde yer aldı.

Ömer Erdoğan: Doğru oyunu sergilersek iyi sonuç alacağız

Hatayspor’da teknik direktör Ömer Erdoğan, dün gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kendilerini çok zor bir maçın beklediğine vurgu yapan Erdoğan, “Sezona iyi başlayan ve son haftalarda iyi bir hava yakalayan rakibe karşı oynayacağız. Şampiyonluğa oynayan bir rakibimiz. Sahada maksimum konsantrasyonla, yüksek istekli ve taktiksel olarak da doğru oyunu sergilersek evimizde iyi sonuç alacağımızı düşünüyoruz. Oyuncularımız hazır. Bizim de son hafta aldığımız galibiyetin devamını getirmek için güzel bir sonuç alacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

'Bizim oyun stratejimizde hücum var'

Fenerbahçe maçındaki taktik anlayış ile ilgili gelen bir soruya ise Erdoğan, “Biz oyunumuzu oynayacağız. Takım halinde savunma, takım halinde hücum yapacağız. Bizim oyun stratejimizde hücum var. Oynatmak istediğim şekil de bu. Maç içerisinde ister istemez gidişata göre birinci bölgede savunma, ikinci bölgede savunma veya presle oynamanız gerekebiliyor. Oyun içinde taktik mevki değiştirebiliyoruz. Fenerbahçe’ye karşı savunma yapacağız gibi bir düşünce yok” şeklinde konuştu.

Hatayspor'da tek eksik Soner

Cezalı oyuncusu bulunmayan Hatayspor’da, defans oyuncusu Soner Örnek sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemeyecek.