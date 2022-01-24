Hatayspor - Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı maç sonucu: 1-8

Defne Belediyesi Atatürk Stadı'nda oynanan maçta Fenerbahçe 'ye galibiyeti getiren goller; 17, 27 ve 62. dakikalarda Shameeka, 29. dakikada Fatma Kara Şahinbaş, 35. dakikada Setenay, 90+1 Kennya Cordner, 45 ve 70. dakikalarda Hamide Şeylan’dan geldi (K.K.). Konuk takımın tek golünü ise 88. dakikada Aleyna Gültekin kaydetti.

Maç öncesinde her iki takım antrenörüne, takım kaptanlarına ve mücadelenin hakemlerine çiçek takdim edildi.

Fenerbahçe, ligin sekizinci haftasında Altay’ı konuk edecek. 29 Ocak Cumartesi günü Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde oynanacak mücadele saat 12.00’de başlayacak.

Maçtan dakikalar:

12. dakikada Fenerbahçe, Setenay’la Hatayspor kalesini yokladı. Ceza sahası içine derinlemesine atılan topa hareketlenen Setenay’ın vuruşunda Hatayspor file bekçisi Kader topu uzaklaştıran isim oldu.

14. dakikada Mariana Jaleca gole yaklaşan isim oldu. Onun sert şutunda top kalecide kaldı.

17. dakikada Fenerbahçe, Shameeka’nın golüyle 1-0 öne geçti. Ceza sahasına atılan uzun topa hareketlenen Kennya Cordner oldu. Onun asistinde Shameeka şık bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

27. dakikada fark ikiye çıktı. Kennya Cordner- Shameeka iş birliği ile Fenerbahçe, 2-0’ı yakaladı. Cordner, ceza sahasına taşıdığı topu bir kez daha Shameeka’yla buluşturdu. Onun vuruşunda top ağlara gitti: 0-2.

29.dakikada kaptan Fatma Kara Şahinbaş’la skor 3-0’a geldi. Nina’nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Fatma Kara Şahinbaş, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-3.

35. dakikada Setenay, kendisinin ilk, Fenerbahçe'nin dördüncü golüne imza attı. Rakip ceza yayında topla buluşan Setenay’ın sert şutuna kaleci Kader’in müdahalesi yetersiz kaldı ve skor 4-0’a geldi.

38.dakikada Merve, rakip takım oyuncusu Hande’nin sert müdahalesi sonrası yerde kaldı. Bir süre duran oyun sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası yeniden hareketlendi.

45. dakikada fark 5’e çıktı. Fenerbahçe, Hataysporlu Hamide Şeylan’ın kendi kalesine attığı golle 5-0’lık üstünlüğü yakaladı.

53. dakikada Fenerbahçe, altıncı gole çok yaklaştı. Hatayspor kalecisi Kader’le karşı karşıya kalan Cordner’ın şutu kaleciden döndü.

62.dakikada Shameeka bir kez daha sahneye çıkan isim oldu. Ceza yayının hemen önünde topla kaleye hareketlenen Shameeka, şık çalımlarının ardından aşırtma bir vuruşla kalecinin üzerinden topu ağlarla buluşturdu: 0-6.

70. dakikada Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, penaltı kazandı. Topun başına gelen isim Erin Michelle Yenney oldu. Onun vuruşunda top direkten geri döndü, sonrasında Shameeka sert şutunda Hamide Şeylan’a çarpan top Hatayspor ağlarına gitti ve Fenerbahçe, 7-0’lık üstünlüğü yakaladı.

88. dakikada Hatayspor, Aleyna Gültekin’le maçtaki ilk golünü buldu: 1-7.

90+1. dakikada Cordner, Fenerbahçe'nin sekizinci golüne imza attı. Ceza sahası içinde topu kontrol eden futbolcu, şık bir çalımla kaleciyi geçerek topu ağlarla buluşturdu: 1-8.

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, karşılaşmadan 8-1 galip ayrıldı.