Hatayspor-Fenerbahçe canlı izle

Beşiktaş'ın Trabzonspor'a kaybettiği haftada Rizespor'u yenerek zirveye yerleşen Fenerbahçe, Antakya'da sezonun sürpriz takımlarından Hatayspor'a konuk olurken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da!

Hatayspor - Fenerbahçe 11'leri:

Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Yusuf, Mesut, Abid, Ribeiro, Akintola, Traore, Boupendza, Diouf

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, Valencia, Mert Hakan, Osayi-Samuel, Thiam

Hatayspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Antakya Atatürk Stadı’nda oynanacak mücadele, saat 16.00’da başlayacak. Suat Arslanboğa'nın düdük çalacağı 90 dakika beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise haberimizde olacak.

Son 5 haftadan 8 puan çıkartan, son olarak da Başakşehir'i 5-1 gibi sansasyonel bir skorla geçen Hatayaspor'da göze çarpan tek eksik David Akintola. Nijeryalı kanat oyuncusu sarı kart cezası sebebiyle Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek. Takımın en önemli hücum silahı şüphesiz Aaron Boupendza olacak! Gabonlu futbolcu sezonun ilk maçında yedek kulübesinden çıkamamıştı. Bu sezon 19 lig maçında attığı 15 golle dikkatleri üzerine çekti. TD Ömer Erdoğan; "Fenerbahçe'ye karşı takım halinde savunma, takım halinde hücum yapacağız..." dedi. Akintola'nın yokluğunda sağ kanatta Selim Ilgaz'ı izleyebiliriz. Erdoğan, orta sahada direnci arttırmak için Ruben Ribeiro'yu kesip Isaac Sackey ile maça başlayabilir.

Son haftaların en formda takımı görüntüsündeki Fenerbahçe'de ise Mesut Özil deplasman kafilesinde yer aldı! Mesut'un yanı sıra kaptan Gökhan Gönül ve Ferdi Kadıoğlu da sakatlıklarını atlatıp maç kadrosuna giren diğer isimler oldu. Jose Sosa'nın zehirlenme şüphesiyle İstanbul'da bırakıldığı açıklanırken; henüz tam olarak hazır olmayan Sinan Gümüş ile rehabilitasyon sürecinde olan Marcel Tisserand, Dimitris Pelkas ve Diego Perotti kadroda yer almadı. Yeni transfer İrfan Can Kahveci'nin de 15 Şubat'tan önce sahalara dönmesi beklenmiyor. Sarı lacivertli taraftarların aklında tek bir soru var! Mesut Özil ilk 11'de olacak mı? Kulübe yakın kaynaklar Özil'in maça yedek başlayacağını, gidişata göre süre alabileceğini söylerken; Pelkas'ın sakatlığı ve Sosa'nın son anda ortaya çıkan rahatsızlığı sonrası sürpriz bir hamle de görebiliriz... Normal şartlarda TD Erol Bulut'un, geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi forvet arkasında Mert Hakan Yandaş ile başlaması şaşırtıcı olmaz. Kanatlarda Mame Thiam ve Enner Valencia yer alacak. Hücum merkezinde Mbwana Samatta'yı izleyeceğiz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Hatayspor'un iç sahada oynadığı son 3 lig maçının tamamı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti.

- Fenerbahçe'nin deplasmanda oynadığı son 3 lig maçının tamamı "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Hatayspor bu sezon ilk golü attığı 10 lig maçının 9'unu kazandı! (1 mağlubiyet)

- Fenerbahçe bu sezon ilk golü attığı 11 maçta fire vermedi! (11 galibiyet)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu! %30'luk kesim son 8 lig maçından 22 puan çıkartıp zirveye yerleşen sarı-lacivertli ekibe Hatay deplasmanında da güveniyor... %10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.