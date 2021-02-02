Hatayspor - Fenerbahçe canlı

Beşiktaş'ın Trabzonspor'a kaybetmesiyle Süper Lig’in 22. haftasını 45 puanla lider tamamlayan Fenerbahçe, 23. haftada Hatayspor’a konuk oluyor. Süper Lig’de oynadığı son 8 mücadelede 1 beraberlik ve 7 galibiyet alan Erol Bulut yönetimindeki Kanarya, rakibini yenerek çıkışını sürdürmek ve cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisine lider çıkmak istiyor. Başakşehir deplasmanından 5-1 galip ayrılan ve 35 puanla 7. sırada yer alan Ömer Erdoğan'ın Hatayspor'u Fenerbahçe'yi eli boş gönderip, üst üste 2. galibiyetini almanın hesaplarını yapıyor.

MAÇ BAŞLADI!





Hatayspor - Fenerbahçe 11'leri:

Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Yusuf, Mesut, Abid, Ribeiro, Akintola, Traore, Boupendza, Diouf

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, Valencia, Mert Hakan, Osayi-Samuel, Thiam

Hatayspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Antakya Atatürk Stadı’nda oynanan mücadele, saat 16.00’da başladı. Suat Arslanboğa'nın düdük çaldığı 90 dakika beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise haberimizde.

SÜPER LİG PUAN DURUMU