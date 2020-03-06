TFF 1. Lig'in 26. haftası, Süper Lig’e çıkma mücadelesi veren takımlar arasında zirveyi yakından ilgilendiren maçlara sahne olacak. 25 maç sonunda topladığı 49 puanla zirvede yer alan Hatayaspor, 45 puanlı Erzurumspor'u konuk edecek. Taraftarı önünde 3 puanı almak isteyen lider Hatay, yoluna doludizgin gitmenin hesaplarını yapıyor. Erzurum ise deplasmanda alacağı galibiyetle puan farkını eritmenin peşinde.

Hatayspor - Erzurumspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Saat 14.00’te Antakya Atatürk Stadı’nda başlayacak mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetecek. Mücadele beIN Max 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi ise haberimizde olacak.

Hatayspor, Mehmet Altıparmak ile maç kaybetmedi

Bordo-beyazlı ekipte bu sezon, 3. teknik direktör göreve getirildi. Sezona teknik direktör İlhan Palut ile başlayan ancak 6. hafta sonrasında genç teknik adam ile yollarını ayıran Hatayspor’da, daha sonra Bayram Toysal göreve getirildi. Bayram Toysal ile de 22. hafta maçının ardından yollarını ayıran Hatayspor’da, teknik direktör olarak Mehmet Altıparmak’a görev verildi.

Altıparmak yönetiminde 3 maça çıkan bordo-beyazlılar, 2 galibiyet ve bir beraberlikle 7 puan toplamayı başardı. Deneyimli teknik adam öncesinde Hatayspor, liderliğini sürmesine rağmen 3 hafta galibiyet yüzü görememişti.

Hatay ekibi geçen sene Süper Lig’in "kıyısından" dönmüştü

Geçen sezon sonunda, play-off finalinde yenilerek Süper Lig’in "kıyısından" dönen bordo-beyazlılar, bu sezon sonunda şampiyon olarak direkt bir üst lige yükselmeyi hedefliyor.

Liderliğini sürdüren Hatay ekibi, bu sezon play-off mücadelesine kalmadan bu hayalini gerçekleştirmek istiyor. Hatayspor, yükselmesi halinde tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele edecek.

Erzurum ekibinde zirve hesapları

Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak ikinci sıradaki Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor, zirve hesapları yapıyor. Erzurum ekibi, 49 puanla lider durumdaki rakibine üstünlük kurarak, 45 olan puanını 48’e, aradaki farkı da bire indirmeyi planlıyor.

Bu haftanın kritik maçında kazanan takım, Süper Lig yolunda önemli bir adım atacak.