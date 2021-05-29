Hatayspor, Emre Çolak’ı transfer etti

Geçtiğimiz sezon Karagümrük'le anlaşan ve orada Süper Lig macerasına geri dönen Emre Çolak, yaptığı bir paylaşım sonrasında kadro dışı bırakılmış ardından da sözleşmesini feshetmişti.

30 yaşındaki orta saha oyuncusu ligin flaş takımlarından Hatayspor ile anlaşma sağladı. Kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Emre ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. İmza törenine Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın da katıldığı kaydedilen açıklamada, "Emre Çolak’a ve Atakaş Hatayspor’umuza hayırlı olsun." ifadesine yer verildi.

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