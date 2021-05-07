5. olarak kısa yoldan Avrupa’ya gitme hayalini sürdüren Hatayspor, Süper Lig'in 40. haftasında küme düşmesi kesinleşen ilk takım olan Denizlispor'la kozlarını paylaşacak. Akdeniz ekibi, son oynanan ve 7-0 gibi farklı bir skorla kaybedilen Beşiktaş maçını unutturmak için Horozlar karşısında zafer arayacak. Bordo-Beyazlılar'da sakatlıkları nedeniyle Selim Ilgaz ve Soner Örnek takımlarını yalnız bırakacak. Yeşil-Siyahlılar'da ise kart cezalısı Fabiano ve Bakalorz'un yanı sıra sakat olan Mohamed, Ahmed, Cenk Gönen, Kubilay Aktaş ve Oğuz Yılmaz maçta görev yapamayacak.

Hatayspor - Denizlispor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

8 Mayıs Cumartesi günü Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Erkan Özdamar yönetecek. beIN SPORTS 2 konferans yayın ve beIN Connect'ten naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Hatayspor - Denizlispor muhtemel 11'ler:

Hatayspor: Munir, Popov, Santos, Billong, Katranis, Aabid, Ribeiro, Akintola, Traore, Boupendza, Diouf

Denizlispor: Abdulkadir, Özer, Muhammet, Mustafa, Sakıb, Murawski, Sacko, Hasan, Diskerud, Tusha, Rodellega