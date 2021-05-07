Hatayspor - Denizlispor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)
Hatayspor, Süper Lig’in 40. haftasında ligde düşmesi kesinleşen Denizlispor'u ağırlayacak. Beşiktaş’a 7-0 yenilen Hatayspor, Denizlispor karşısında kazanarak 5. olarak kısa yoldan Avrupa’ya gitme hayalini sürdürmek istiyor. Peki, Hatayspor - Denizlispor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? 90 dakika öncesi muhtemel 11'ler ve detaylar haberimizde.
5. olarak kısa yoldan Avrupa’ya gitme hayalini sürdüren Hatayspor, Süper Lig'in 40. haftasında küme düşmesi kesinleşen ilk takım olan Denizlispor'la kozlarını paylaşacak. Akdeniz ekibi, son oynanan ve 7-0 gibi farklı bir skorla kaybedilen Beşiktaş maçını unutturmak için Horozlar karşısında zafer arayacak. Bordo-Beyazlılar'da sakatlıkları nedeniyle Selim Ilgaz ve Soner Örnek takımlarını yalnız bırakacak. Yeşil-Siyahlılar'da ise kart cezalısı Fabiano ve Bakalorz'un yanı sıra sakat olan Mohamed, Ahmed, Cenk Gönen, Kubilay Aktaş ve Oğuz Yılmaz maçta görev yapamayacak.
Hatayspor - Denizlispor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
8 Mayıs Cumartesi günü Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Erkan Özdamar yönetecek. beIN SPORTS 2 konferans yayın ve beIN Connect'ten naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Hatayspor - Denizlispor muhtemel 11'ler:
Hatayspor: Munir, Popov, Santos, Billong, Katranis, Aabid, Ribeiro, Akintola, Traore, Boupendza, Diouf
Denizlispor: Abdulkadir, Özer, Muhammet, Mustafa, Sakıb, Murawski, Sacko, Hasan, Diskerud, Tusha, Rodellega