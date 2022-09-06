Hatayspor, Christian Atsu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu Christian Atsu'yu renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada Newcastle United, Chelsea ve Porto gibi Avrupa ekiplerinde forma giyen Ganalı futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu Christian Atsu'yu renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada Newcastle United, Chelsea ve Porto gibi Avrupa ekiplerinde forma giyen Ganalı futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Hatayspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Christian Atsu Atakaş Hatayspor’umuzda. Daha önce Everton, Newcastle United, Chelsea, Porto ve Malaga gibi kulüplerde forma giyen tecrübeli sağ ve sol kanat oyuncusu Christian Atsu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık"