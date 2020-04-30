Hatayspor cephesinden son dakika Selçuk İnan açıklaması

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Hatayspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "1 haftadır gruplar halinde çalışıyoruz. Bu pazartesi takımı toplayacağız. İlk olarak 4'lü gruplarla çalışacağız. 10-15 gün sonrasında da takım halinde çalışmak istiyoruz. Liglerin başlama tarihi 5 Haziran'a çekilebilir. Gerekli önlemler alınırsa bu iyi gidişatla birlikte ligler tekrardan başlayabilir. Benim bir endişem yok. Şu anda bütün takımlar durmuş durumda. Biz bu süreyi en iyi geçiren takımlardan biriyiz. Haftanın 3 günü videolu antrenmanlar yaptık. Şu anda %20'lik bir kaybımız var. Bu kaybı 2-3 hafta içinde gideririz" dedi.

Psikolojik faktörler daha zorlayıcı olacak!

Bu sürecin insan psikolojisi üzerinde de etkisi olacağına değinen Altıparmak şunları söyledi:

"Psikolojik faktörler daha zorlayıcı olacak ancak biz zaten lider durumdayız. Psikolojimiz gayet iyi. 6 puan çok önemli bir fark ancak biz ayağımızı yere sağlam basıyoruz. İlk yarı biter galipsindir ancak 2. yarıya 0-0 gibi başlamak lazım. Umarım alacağımız galibiyetlerle şampiyon olacağız. Şu anda futbolcularımızda bir sorun yok ancak pazartesi toplandıktan sonra bir test yaptıracağız."

Selçuk İnan'a kapımız her zaman açık!

Adı Hatayspor'la da anılan Selçuk İnan için konuşan Mehmet Altıparmak şunları söyledi:

"Selçuk benim takım arkadaşım ve çok sevdiğim bir kardeşim. Karakteri çok iyi bir insan. Hataylı olması bizi sevindiriyor. Selçuk İnan'a kapımız her zaman açık ancak bence futbolu Galatasaray'da bırakmalı. Selçuk bize belki yakıştırılıyor ancak öyle bir konuşmamız şu an için olmadı."



