Hatayspor, Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Galatasaray galibiyetinin ardından konuk olduğu Alanyaspor 'a 6-0 mağlup olan, 35 puanla 7. sırada bulunan Ömer Erdoğan'ın ekibi, evinde kazanıp ağır yenilgiyi telafi etmek istiyor. Topladığı 21 puanla 18. basamakta yer alan Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Çaykur Rizespor ise Antalyaspor'un ardından Hatayspor'u da devirmeyi, seri yakalayarak nefes almayı amaçlıyor. Ev sahibinde Munir, Adama Traore, El Kaabi Afrika Kupası'nda. Boudjemaa izinli, Burak Çamoğlu'nun sakatlığı var. Konuk takımda ise tek eksik kaleci Gökhan Akkan.

Hatayspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak Hatayspor-Çaykur Rizespor maçını Sarper Barış Saka yönetecek. Bugün saat 13.30'da başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Hatayspor - Çaykur Rizespor muhtemel 11'ler:

Hatayspor: Abdullah, Kamil Ahmet, Fatih, Burak, Adekugbe, Onur, Ribeiro, Lobhanidze, Kamara, Saint-Louis, Diouf

Çaykur Rizespor: Tarık, Gökhan, Selim, Holmen, Cemali, Sabo, Baiano, Boldrin, Alper, Bolasie, Pohjanpalo