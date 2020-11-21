Hatayspor - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Süper Lig'de 9. hafta maçında Hatayspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Son olarak Kayserispor'u deplasmanda mağlup eden Hatayspor formda Çaykur Rizespor'u mağlup etmek istiyor. Son 3 maçını kazanan Rizespor ise bu çıkışını sürdürmek istiyor. Peki, Hatayspor - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Atakaş Hatayspor, Süper Lig’in 9. haftasında sahasında Çaykur Rizespor’u konuk edecek. Son dönemin iki formda takımı sahadan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Hatay temsilcisi, ilk kez çıktığı Süper Lig’de oynadığı iç saha maçlarında henüz yenilmedi. Çaykur Rizespor ise oynadığı son üç maçı kazanmıştı.
Hatayspor - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Antakya Atatürk Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
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Hatay temsilcisi, ilk kez çıktığı Süper Lig’de oynadığı iç saha maçlarında henüz yenilmedi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ligde 2 eksik maçı bulunan bordo-beyazlılar, 8. hafta mücadelesinde deplasmanda Hes Kablo Kayserispor’u 1-0 yendi. Bordo-beyazlılar, sahasında yapacağı Çaykur Rizespor maçını da kazanarak ligde üst sıralara yükselmeyi hedefliyor. Ligde 6 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberliği bulunan Atakaş Hatayspor, 11 puanla 10. sırada yer alıyor.