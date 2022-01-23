Hatayspor - Çaykur Rizespor (CANLI)

Hatayspor, Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Galatasaray galibiyetinin ardından konuk olduğu Alanyaspor 'a 6-0 mağlup olan, 35 puanla 7. sırada bulunan Ömer Erdoğan'ın ekibi, evinde kazanıp ağır yenilgiyi telafi etmek istiyor. Topladığı 21 puanla 18. basamakta yer alan Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Çaykur Rizespor ise Antalyaspor'un ardından Hatayspor'u da devirmeyi, seri yakalayarak nefes almayı amaçlıyor. Maçın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısı oynanıyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

⏱ 8' Hatayspor etkili geldi. Savunma arkasına gönderilen topla hareketlenen Mame Diouf, kaleci Tarık'ı geçtikten sonra boş kaleye doğru topu yuvarladı ancak son anda Cemali Sertel yetişerek gole izin vermedi. Pozisyon sonrasında yardımcı hakem Diouf için ofsayt bayrağını kaldırdı.

⏱ 14' Ev sahibi ekip yine etkili geldi. Orta alanda topla birlikte ilerleyen Saint-Louis ara pasıyla Saba Lobjanidze'yi hareketlendirdi. Saba topu önüne aldı, şutunu attı ancak son anda Cemali Sertel bir kez daha araya girerek golü engelledi.

⏱ 34' Hatayspor ilk yarıda üstün oynayan taraftı. Yine bir Hatay atağında Adekugbe’nin soldan ortasına altıpasa yakın noktadan Lobjanidze’nin kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

⏱ 45' Bir kez daha ev sahibi ekip Rizespor kalesine geldi. Dylan Louis’in pasında ceza sahası Kahraba’nın şutunda kaleci Tarık gole izin vermedi.

⏱ 50' Çaykur Rizespor ikinci yarıya etkili başladı. Sol köşeden kullanılan kornerde ceza sahası ön direğine gelen ortaya Gökhan Gönül kafasıyla vurdu, top direğin yanından az farkla auta çıktı.

⏱ 66' Hatayspor gole çok yaklaştı. Kaleyi karşıdan gören bir noktadan yaklaşık 40 metreden Hatay Lobjanidze ile serbest vuruşu kullandı. Ceza sahasına gönderilen ortaya Ruben Ribeiro kafasıyla vurdu, kaleci Tarık gole izin vermedi.

Hatayspor - Çaykur Rizespor maçı 11'leri:

Hatayspor: Abdullah, Kamil, Sackey, Burak, Samuel, Ruben, Onur, Dylan, Kahraba, Saba, Mame Diouf

Çaykur Rizespor: Tarık, Gökhan Gönül, Selim, Holmen, Cemali, Baiano, Sabo, Boldrin, Alper, Deniz Hümmet, Pohjanpalo

Hatayspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan Hatayspor-Çaykur Rizespor maçını Sarper Barış Saka yönetiyor. Saat 13.30'da başlayan ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde...