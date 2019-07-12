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Hatayspor, Caner Hüseyin Bağ ile sözleşme yeniledi

Hatayspor, Caner Hüseyin Bağ ile sözleşme yeniledi

12 Temmuz 2019, Cuma 20:16
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Hatayspor, Caner Hüseyin Bağ ile sözleşme yeniledi

Halil İbrahim KARAÇAY/ HATAY, (DHA) - Hatayspor iç transferde sözleşmesi sona eren deneyimli hücum oyuncusu Caner Hüseyin Bağ ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Hatayspor'da sergilediği başarılı oyunuyla dikkatleri üzerine çeken ve ismi Süper Lig takımlarıyla anılan Caner Hüseyin Bağ, 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Hatayspor Kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yıldız oyuncusu Caner Hüseyin Bağ kendisini yeniden Hatayspor'un renklerine bağlayan imzayı attı. 2 sene daha Hatayspor'umuzun formasını giyecek" ifadeleri yer aldı. Gerçekleşen imza törenine Hatayspor Başkanı Nihat Tazearslan'ın yanı sıra Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş ve Hatayspor Başkan vekili Aydın Toksöz katıldı.

(FOTOĞRAFLI)

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