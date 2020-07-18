Hatayspor - Bursaspor maç sonucu: 3-1

TFF 1'inci Lig’in son haftasında şampiyon Hatayspor, sahasında konuk ettiği Bursaspor’u 3-1 mağlup etti. Bordo beyazlıların golleri 19'uncu dakikada Gökhan, 31'inci dakikada Rahman Buğra ve 76'ncı dakikada Selim'den gelirken; Bursaspor’un tek golü ise 75’te Tayfur’dan geldi.

STAT: Antakya Atatürk

HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç, Murat Temel, Bersan Duran

HATAYSPOR: Ömer (xx), Soner (xx) (Dk. 84 Fadıl x), Gökhan (xx) (Dk. 78 Akomadi xx), Mesut (xx) (Dk.78 Popov x), Yasin (xx), Quali (xx) (Dk. 51 Selim xx), Furkan (xx), Rahman Buğra (xx), Yusuf (xx) (Dk. 51 Sadi xx), Dame Diop (xx), Caner (xx)

BURSASPOR: Emrullah (xx), Onur (xx), Cüneyt (xx), Emirhan (xx) (Dk. 46 Burak x), Seleznov (xx)(Dk. 46 Kubilay x), Aykut (xx), Recep (x), Ali (xx), Selçuk (x) (Dk. 65 Burak x), İsmail (x) (Dk.46 Tayfur xx), Sedat (x)

GOLLER: Dk. 19 Gökhan, Dk.31 Rahman Buğra, Dk. 76 Selim Ilgaz (Hatayspor) - Dk. 75 Tayfur Bingöl (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Yasin (Hatayspor ) - Cüneyt, Kubilay (Bursaspor)