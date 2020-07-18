Hatayspor - Bursaspor maç sonucu: 3-1

TFF 1. Lig’de geçen hafta Süper Lig’e şampiyon olarak yükselmeyi garantileyen Hatayspor, 34. hafta maçında sahasında Bursaspor’u 3-1 yendi. Hatayspor, TFF 1. Ligi 66 puanla birinci tamamladı.

18 Temmuz 2020, Cumartesi 19:55 Son Güncelleme:
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Hatayspor - Bursaspor maç sonucu: 3-1

TFF 1'inci Lig’in son haftasında şampiyon Hatayspor, sahasında konuk ettiği Bursaspor’u 3-1 mağlup etti. Bordo beyazlıların golleri 19'uncu dakikada Gökhan, 31'inci dakikada Rahman Buğra ve 76'ncı dakikada Selim'den gelirken; Bursaspor’un tek golü ise 75’te Tayfur’dan geldi.

STAT: Antakya Atatürk

HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç, Murat Temel, Bersan Duran

HATAYSPOR: Ömer (xx), Soner (xx) (Dk. 84 Fadıl x), Gökhan (xx) (Dk. 78 Akomadi xx), Mesut (xx) (Dk.78 Popov x), Yasin (xx), Quali (xx) (Dk. 51 Selim xx), Furkan (xx), Rahman Buğra (xx), Yusuf (xx) (Dk. 51 Sadi xx), Dame Diop (xx), Caner (xx)

BURSASPOR: Emrullah (xx), Onur (xx), Cüneyt (xx), Emirhan (xx) (Dk. 46 Burak x), Seleznov (xx)(Dk. 46 Kubilay x), Aykut (xx), Recep (x), Ali (xx), Selçuk (x) (Dk. 65 Burak x), İsmail (x) (Dk.46 Tayfur xx), Sedat (x)

GOLLER: Dk. 19 Gökhan, Dk.31 Rahman Buğra, Dk. 76 Selim Ilgaz (Hatayspor) - Dk. 75 Tayfur Bingöl (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Yasin (Hatayspor ) - Cüneyt, Kubilay (Bursaspor)

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