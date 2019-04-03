Hatayspor – Birevim Elazığspor maç sonucu: 3-1

Spor Toto 1'inci Lig'in 27'nci haftasında Antakya Atatürk Stadı’ında oynanan karşılaşmada Hatayspor, Birevim Elazığspor’u 19'uncu dakikada Mirkan, 73'üncü dakikada Gökhan ve 81'inci dakikada Da Silva’nın attığı gollerle 3-1 mağlup etti. Karşılaşmada konuk ekibin golü 75'inci dakikada Diarra'dan geldi.

STAT: Antakya Atatürk

HAKEMLER: Kadir Sağlam (xx), Soner Maraş (xx), Mehmet Emin Tuğral (XX)

HATAYSPOR: Akın (xx) - Mesut (xx), Sadi (xx), Yusuf (xx), Murat (xx), Kubilay (xx), Bakary Nimaga (xx) (Dk.82 Soner x), Selim (xx)(Dk. 70 Da Silva xx), Gökhan (xx), Caner (xx), Mirkan (xx) (Dk. 58 Hamza xx).

BİREVİM ELAZIĞSPOR: Ahmet (xx) - Kadir (xx), Mustafa (xx), Gökhan Akkan (xx), Akakpo (xx) (Dk. 36 Diarra x), Abdülkadir (xx) (Dk 82. Serdar (x), Camara (xx), Emir (x) (Dk. 46 Murat (x), Eren (xx), Cengizhan (xx), Kadir Taşoğlu (xx).

SARI KARTLAR: Yusuf (Hatayspor)- Gökhan, Kadir, Camara (Elazığspor)

GOL: Dk.19 Mirkan, Dk. 73 Gökhan, Dk. 81 Da Silva (Hatayspor) - Dk. 75 Diarra (Elazığspor)



