Süper Lig'de 11. haftası Hatayspor - Beşiktaş maçıyla kapanıyor. Geçen hafta sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan siyah beyazlılar, deplasmanda Hatayspor karşısında galibiyet hedefliyor.

Akdeniz ekibi ise Süper Lig'deki ilk galibiyetini yeni teknik direktörleri Volkan Demirel ile Rıza Çalımbay'ın takımı Sivasspor'a karşı almıştı. Ardından Alanyaspor 'u sahalarında konuk eden Hatayspor bu karşılaşmadan da 3 puanla ayrılarak büyük moral bulmuştu.

Geçen hafta zorlu Karagümrük deplasmanından ise 3 golle yenik ayrılan Hatayspor, bu hafta sahasında Beşiktaş'a karşı puan veya puanlar hedefinde çıkacak.





VAR BELLİ OLDU

Bu akşam saat 20:00'de Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak. Kadir Sağlam'ın düdük çalacağı, Serkan Olguncan ve Samet Çavuş'un yardımcılıklarını yapacağı karşılaşmada VAR da belli oldu. Merkez Hakem Kurulu'nun atamasına göre; Hatayspor - Beşiktaş karşılaşmasında VAR olarak Özgüç Türkalp görev yapacak. AVAR koltuğuna ise Serkan Tokat oturacak.

CENK TOSUN'DAN TARAFTARLARA MESAJ

Sürekli yedek kalmasına rağmen antrenman performansı ve çalışma arzusu hiç azalmayan Cenk Tosun, "Trabzonspor karşılaşmasında gol atıp, takımıma katkı sağlamak beni mutlu etti. Artık kendimi buldum. Yeniden eski Cenk'i izletmek için çalışıyor ve çaba harcıyorum. İnşallah gollerimi devam ettirip, taraftarlarımızı sevindirmeyi sürdüreceğim. Biz iyi bir ekibiz ve sezon sonunda mutlu sona ulaşacağımıza inanıyoruz. Ben de takımıma gollerimle katkı sağlamayı çok istiyorum" şeklinde konuştu.





VALERIEN ISMAEL'İN KARARSIZLIĞI

Beşiktaş, orta alanda yaşadığı form düşüklüğü yüzünden skora gitmekte zorlanıyor. Merkez orta sahada forma giyen; Souza, Salih, Gedson benzer özelliklere sahip oyuncular. Dele Alli; teknik, yaratıcı, aralara ve savunma arkasına iyi paslar atıp, kanatları ve doğal olarak, santrforu oyuna sokma yeteneğine sahip. İngiliz futbolcu geride kalan maçlarda bu farklı ama bilinen yeteneklerini sahaya pek yansıtmadı. Ismael, Alli ile Gedson arasında maç saati 11 için karar verecek.