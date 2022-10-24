Hatayspor-Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda

Süper Lig'in 11. haftasında son olarak sahasında Trabzonspor 'la 2-2 berabere kalan Beşiktaş , deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak.

Deplasmanda kaybetmek yok

Süper Lig’de yarın Hatayspor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş’ın en büyük kozlarından biri deplasmandaki üstün form grafiği... Evinde oynadığı son üç maçı kazanamayan Siyah-Beyazlı ekip adeta deplasman skorlarıyla lige tutunurken, Valerien Ismael de Kartal’da son dönemde en yüksek deplasman puanı ortalaması tutturan teknik adam oldu. Fransız teknik adam yönetimindeki Beşiktaş, lig maçlarında 2 puan ortalamasını tutturdu. Fransız hocanın yönetimindeki Kartal, bu sezonki 4 dış saha maçında da 2’şer beraberlik ve galibiyet elde etti.

Kara Kartal’da 3 eksik var

Ligde bu akşam oynanacak Hatayspor-Beşiktaş maçında Siyah-Beyazlı oyuncu Rachid Ghezzal forma giyemeyecek. 5 hafta süren sakatlığının ardından Fenerbahçe ve Bitexen Giresunspor maçlarında oyuna sonradan giren tecrübeli oyuncu, Trabzonspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası mücadeleye devam edememişti. Cezayirli yıldızın tedavisi sürüyor. Siyah-Beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan da bugünkü karşılaşmada görev alamayacak.

Ceza sınırında iki isim...

Beşiktaş’ta Valentin Rosier ve Gedson Fernandes, bu akşamki mücadeleye sarı kart ceza sınırında çıkacak. Daha önce oynanan maçlarda gördükleri kartlarla üç sarı kart sınırına ulaşan Siyah-Beyazlı oyuncular, Hatayspor maçında da sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak HangiKredi Ümraniyespor maçında forma giyemeyecek. Teknik ekibin, kart görmemeleri konusunda oyuncularına uyarılarda bulunduğu bildirildi.

Siyah-Beyazlılar geri sayımda

Kara Kartal’da Hatayspor karşılaşmasının hazırlıkları, dün yapılan antrenmanla tamamlandı. Teknik direktör Valerien Ismael’in yönetiminde dün öğle saatlerinde yapılan idman sonrasında kafile, özel uçakla Hatay’a gitti.

Volkan Demirel çıkış peşinde

Hatayspor’da Sivasspor karşılaşmasıyla beraber göreve başlayan teknik direktör Volkan Demirel, zorlu deplasmandan 2-1’lik galibiyetle dönmüştü. Sonrasında Alanyaspor’u da evinde 1-0’lık skorla geçerek takımına bu sezonki ilk galibiyetlerini yaşatan

Demirel, eski kulübü Karagümrük karşısından da 3-0’lık sonuçla dönerek üzülmüştü. Genç teknik adam, bu akşamki zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılıp yeni bir seriye başlamak istiyor.

Hatayspor-Beşiktaş muhtemel 11'ler

Hatayspor: Erce, Vranjes , Kamil, Kaan, Burak, Onur, Mehdi, Aabid, Lobjanidze, Kaabi, Bertuğ

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Talha, Montero, Masuaku, Souza, Salih, Alli, N’Koudou, Cenk (Weghorst), Muleka







