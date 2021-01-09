Süper Lig'de lider Beşiktaş 18. hafta maçında sezonun flaş ekibi Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak. Son beş maçını kazanan Sergen Yalçın yönetimindeki Siyah-Beyazlılar deplasmanda rakibini yenerek liderliğini sürdürmek istiyor. Hatayspor ise geçen hafta 1-0 öndü götürdüğü Gençlerbirliği maçını kalecisi Münir'in kırmızı kartı sonrası 3-1 kaybetmişti. Ömer Erdoğan'ın öğrencileri Beşiktaş'ı yenerek yeniden çıkış yakalama peşinde olacak. Ligde üst üste aldığı galibiyetlerle liderliğe yerleşen Beşiktaş, oynadığı 16 maçta 11 galibiyet, 4 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Ligdeki ilk sezonunda Atakaş Hatayspor ise 8 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlikle 6. sırada yer alıyor.

Hatayspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

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5 maçlık galibiyet serisi

Süper Lig'de aldığı üst üste galibiyetlerle liderliğe yerleşen siyah-beyazlılar oynadığı son 5 maçı da kazandı. Ligin 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, bu yenilginin ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0, MKE Ankaragücü'nü 1-0, Demir Grup Sivasspor'u 3-0, Hes Kablo Kayserispor'u 2-0, Çaykur Rizespor'u 6-0 yendi.

Beşiktaş'ın stoperleri ceza sınırında

Siyah-beyazlı ekipte Domagoj Vida ve Welinton Souza'nın yanı sıra Bernard Mensah yarınki karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan Vida, Welinton ve Mensah, Atakaş Hatayspor maçında da sarı kart görürse, 19. haftada Galatasaray ile oynanacak derbi maçta cezalı duruma düşecek.

Hatayspor'da Munir cezalı ve 3 sakat var!

Hatayspor'da geçen hafta Gençlerbirliği ile oynadığı müsabakada kırmızı kart gören kaleci Munir yarınki karşılaşmada görev yapamayacak. Sakatlığı süren Yusuf Abdioğlu, Mame Diouf ve Jean-Claude Billong'un durumları da maç saatinde belli olacak.